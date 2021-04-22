Семьи с детьми и беременные получат дополнительные выплаты

Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, озвучил новые меры поддержки семей с детьми и беременных женщин.

«Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути», - отметил глава государства.

В стране уже действует система выплат на первого и второго ребёнка в возрасте от рождения до трёх лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка составляет 11 тысяч 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребёнка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребёнка также составляет 11 тысяч 300 рублей в месяц.

Впервые в прошлом году поддержку получили семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 тысяч 300 рублей в месяц.

«В Челябинской области с 2021 года пособие назначается в зависимости от доходов семьи в размере 50%, 75% и 100% от регионального детского прожиточного минимума», - уточнила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Поручаю Правительству к первому июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», - поручил глава государства.

Ряд решений будет принято незамедлительно – по поддержке детей из неполных семей, по выплате беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по выплатам на школьников и по больничным на лечение дошкольников.

«Что касается демографической политики, то, на мой взгляд, система мер, которая сегодня существует, оптимальна с точки зрения подхода, охвата максимального количества категорий, - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Предложенные сегодня президентом меры - это донастройка системы в части тех категорий, которые может быть несправедливо были приравнены к другим. На мой взгляд - это семьи, где один родитель воспитывает ребёнка. Здесь доходы домохозяйства меньше, а затраты у одного родителя больше. Поэтому выплаты именно этой категории людей - очень справедливо. Это же касается и старших школьников. Затраты на их подготовку к школе значительнее, чем у младших классов. И э тоже совершенно правильная мера, которая поддержит наши семьи».

Президент предложил предусмотреть еще одну единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей тем семьям, которые воспитывают детей школьного возраста. «И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», - добавил глава государства. Выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

С первого июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Ее размер в среднем по стране составит пять тысяч 650 рублей в месяц.

Неполные семьи Челябинской области получают поддержку и на региональном уровне. «На региональном уровне предусмотрено пособие на детей до 16 лет. Его размер для одиноких родителей составляет 639 рублей. Выплату получают порядка 32 тысяч одиноких родителей на более чем 41 тысячу детей», - уточнила министр социальных области Ирина Буторина.

Владимир Путин также предложил «оплачивать больничный по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка» всем женщинам независимо от количества отработанных лет.

Кроме того, президент поручил поддержать беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. «Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату», - выступил с инициативой глава государства. В среднем по стране размер такой выплаты составит шесть тысяч 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

«Я двумя руками за поддержку беременных, вставших на учёт в ранние сроки, поскольку это для многих сомневающихся возможность сохранить беременность, понимая, что есть поддержка от государства, - отметила Ирина Гехт. – Я думаю, пакет демографических мер уже в следующем году можно будет оценивать с точки зрения прироста рождаемости».