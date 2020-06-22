Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру
Семья директора по содержанию автодорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина, подозреваемого в краже брошенной фуры, считает, что он не совершал преступления, а лишь выполнял свои должностные обязанности, а именно предписание заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы М-5 «Урал» убрать с 1736 км автодороги полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года.
Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По решению суда Златоуста Чупахина отправили на два месяца в СИЗО.
Он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере, а именно в хищении полуприцепа рефрижератора с трассы М-5.
«Мы считаем заключение под стражу чрезмерной мерой пресечения. Дмитрий добропорядочный гражданин, имеет множество профессиональных наград, он никогда ранее не задерживался и не привлекался к уголовной ответственности, не скрывался от правоохранительных органов, а, наоборот, всегда помогал им. Сразу же дал показания сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах эвакуации указанного полуприцепа. Нам не понятно, почему Диму отправили в СИЗО? Сейчас идет следствие, некоторые обстоятельства не выяснены, не проверены доводы Дмитрия. Мы надеемся на пересмотр решения суда и избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста. Дмитрий имеет постоянное место жительства, скрываться от следствия не намерен», – рассказал отец обвиняемого Петр Чупахин.
Завтра, 23 июня, в здании Челябинского областного суда будет рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Златоустовского городского суда об избрании меры пресечения Дмитрию Чупахину.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.