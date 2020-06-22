Семья топ-менеджера «Уралавтодорора» Дмитрия Чупахина уверена, что он не крал фуру

Семья директора по содержанию автодорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина, подозреваемого в краже брошенной фуры, считает, что он не совершал преступления, а лишь выполнял свои должностные обязанности, а именно предписание заказчика госконтракта на содержание федеральной трассы М-5 «Урал» убрать с 1736 км автодороги полуприцеп, брошенный на переходно-скоростной полосе еще в конце февраля 2020 года.

Напомним, топ-менеджер «Уралавтодорора» Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По решению суда Златоуста Чупахина отправили на два месяца в СИЗО.

Он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере, а именно в хищении полуприцепа рефрижератора с трассы М-5.

«Мы считаем заключение под стражу чрезмерной мерой пресечения. Дмитрий добропорядочный гражданин, имеет множество профессиональных наград, он никогда ранее не задерживался и не привлекался к уголовной ответственности, не скрывался от правоохранительных органов, а, наоборот, всегда помогал им. Сразу же дал показания сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах эвакуации указанного полуприцепа. Нам не понятно, почему Диму отправили в СИЗО? Сейчас идет следствие, некоторые обстоятельства не выяснены, не проверены доводы Дмитрия. Мы надеемся на пересмотр решения суда и избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста. Дмитрий имеет постоянное место жительства, скрываться от следствия не намерен», – рассказал отец обвиняемого Петр Чупахин.

Завтра, 23 июня, в здании Челябинского областного суда будет рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Златоустовского городского суда об избрании меры пресечения Дмитрию Чупахину.