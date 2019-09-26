Сергей Таскаев утвержден в должности ректора ЧелГУ
Общество
Сегодня, 10:11

Министр науки и высшего образования России утвердил Сергея Таскаева в должности ректора Челябинского государственного университета с 27 сентября 2019 года сроком на пять лет.

Доктор физико-математических наук, доцент Сергей Таскаев исполняет обязанности ректора ЧелГУ с 23 июля этого года. За это время он сформировал управленческую команду, заручился поддержкой партнёров вуза и начал реализацию ряда проектов по его дальнейшему развитию.

Для справки:

Сергей Таскаев родился 3 марта 1977 года в Челябинске в семье преподавателей вузов. Окончил физико-математический класс лицея № 11 Челябинска, после – физический факультет Челябинского государственного университета. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по физике конденсированного состояния, в 2012-м – докторскую диссертацию по физике конденсированного состояния.

В ЧелГУ прошёл профессиональный путь от старшего преподавателя кафедры физики конденсированного состояния до декана физического факультета. В 2004 году работал заместителем проректора по научной работе, инновациям и информационным технологиям, первого проректора – проректора по научной работе ЧелГУ.

Область научных интересов – физика конденсированного состояния, физика магнитных явлений, физика металлов и сплавов. Автор 96 научных статей в реферируемой печати, трех патентов и четырех учебно-методических работ.

Сергей Таскаев - почётный работник сферы образования РФ. Женат, воспитывает троих сыновей.

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