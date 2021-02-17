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Ситуация с простудными заболеваниями в Челябинской области контролируемая и стабильная

Ситуация с простудными заболеваниями в Челябинской области достаточно контролируемая и стабильная. С начала эпидсезона случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

За прошедшую неделю на Южном Урале зарегистрировано 27 407 случаев ОРВИ. Показатель выше уровня прошлой недели на три процента. Рост заболеваемости отмечен среди детей до семи лет, снижение - среди школьников 7-14 лет (на три процента) и подростков. Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями взрослых в регионе снизилось на один процент.

О текущей эпидситуации в Челябинской области сегодня, 17-го февраля, на брифинге сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт. По ее словам, сегодня уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 16 процентов (еще две недели данный показатель составлял всего четыре процента)

«Среди взрослого населения эпидпорог превышен на девять процентов, среди школьников уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 25 процентов, среди детей трех-шести лет – ниже на 33 процента, среди детей до двух лет – на 30 процентов. То есть ситуация достаточно контролируемая и стабильная», - отметила Ирина Гехт.

На прошлой неделе в Челябинской области было зарегистрировано 567 случаев внебольничных пневмоний. Это ниже показателей аналогичного периода 2020-го года на десять процентов и ниже среднегодовых показателей на семь процентов.

«По внебольничным пневмониям довольно хорошо снижаемся», - сказала Ирина Гехт.

Между тем, распределение заболеваемости внебольничными пневмониями по территории региона достаточно неравномерное. Так, 66 процентов всех случаев приходится на четыре муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

«Златоуста сегодня в этом перечне нет. Там сейчас достаточно благоприятная обстановка», - подчеркнула Ирина Гехт.

По ее словам, на сегодняшний день в структуре заболеваемости 41,6 процента приходится на острые респираторные вирусные инфекции; 36,1 составляют пневмонии; 22,5 процента от общего числа – бессимптомные носители (число таковых увеличивается).

По данным за последнюю неделю, на Челябинск приходится 37,3 процента всех заболевших внебольничными пневмониями в регионе.