«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров успокоил: новые бордюры, установленные вдоль трамвайных путей, расположенных по улице Цвиллинга, не помешают движению машин скорой помощи, пожарных, полиции и МЧС. Будет произведено мощение трамвайных путей и установлен специальный знак. Автомобилистам под него заезжать будет нельзя.

Сегодня, второго июня, на пресс-конференции в «Гранада-пресс» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров ответил на многочисленные претензии автомобилистов, которые возмущены тем, что из-за благоустройства новых дорожных комплексом произошло сужение проезжей части до двух полос (на самом деле, для проезда осталась всего одна, вторая занята припаркованными авто), а также на то, что из-за новых бордюров теперь в случае пробки нельзя будет проехать по трамвайным путям.

«Вспомните, что на улице Цвиллинга возле улиц Тимиряева и Плеханова всегда была одна полоса движения, двух полос никогда не было, одна полоса была всегда запаркована. А движение по трамвайным путям – это нонсенс. Пора уже признать, что общественным транспортом пользуется огромное количество людей. В среднем трамвай перевозит около 300 пассажиров в комфортных условиях», - сказал чиновник.

Что касается новых бордюров, то Егоров сказал, что никаких препятствий для проезда машин спецтехники они чинить не будут.

«Для спецслужб будет проведено мощение трамвайного пути. Планируется замостить полностью весь трамвайный путь – как междупутье так и края между бордюром и трамвайным путем . Это мощение позволит проезжать спецтехнике. В любые заторы она сможет проезжать по трамвайным путям. Там будет установлен знак 5.14 – «Полоса для маршрутных транспортных средств», - добавил Егоров.

А вот личный транспорт по трамвайным путям ездить не сможет. Придется, если что, искать объездные пути или стоять в пробках.

Возможно, даже Москва со своими огромными пробками захочет перенять опыт челябинских дорожников. Как говорится, время покажет.