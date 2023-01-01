Событием года во внутреннем туризме названа Челябинская область

Событием 2022 года названа Челябинская область в сфере внутреннего туризма. Хотя регион и не вошел в топ-3 рейтинга регионов с точки зрения туристической привлекательности, но является перспективным. Это выводы анкетирования 160 блогеров и журналистов федеральных и региональных изданий, проехавших в 2022 году по 17 регионам РФ в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса tutu.ru.

Выводами делится сегодня, 1 января, издание «Известия», утверждая, что регион «Не такой уж и суровый».

«Челябинская область теперь не ассоциируется у нас только с метеоритом, промышленностью и верблюдом! — рассказала куратора проекта Наталья Анисимова «Известиям». — Для нас это край волшебных озер, чистейшей воды, удивительных гор и очень теплых людей. «Южный — потому что теплый» — этот девиз отлично соответствует всему, что мы увидели».

В перечне самых впечатляющих путешествий по Южному Уралу оказались озера области, вызывающая выброс адреналина экскурсия на Аракульский шихан, полеты на зиплайне с видом на стометровые Айские притесы, знакомство с петроглифами на острове Веры и промышленный туризм на предприятиях Магнитогорского металлургического завода.