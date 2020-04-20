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Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса

Общество
Сегодня, 17:27
Автор: 
Олеся Денисова

Сотрудники учреждений социальной защиты населения Челябинской области, как и медработники, получат региональные стимулирующие выплаты за работу в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

Глава региона подчеркнул, что нагрузка на сотрудников учреждений соцзащиты в последнее время значительно выросла.

«Сотрудники учреждений социальной защиты населения выполнили свыше 20 тысяч заявок на доставку продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости для одиноких пожилых людей. Оказано более 35 тысяч консультаций по телефону «горячей линии». Нагрузка колоссальная», - подчеркнул Алексей Текслер.

В этой работе задействованы три тысячи 205 сотрудников. «Они также, как и медики, трудятся интенсивно, буквально на передовой. Поэтому принял решение поддержать их», - рассказал губернатор.

Сотрудникам учреждений соцзащиты региона в апреле будет выплачена единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тысяч рублей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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