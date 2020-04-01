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Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:50
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области на границе с другими регионами выставлены дополнительные посты сотрудников полиции и ГИБДД. Стражи порядка проводят профилактические беседы с водителями и пассажирами о соблюдении мер самоизоляции.

 

С первого апреля сотрудниками ГИБДД по Челябинской области на границах со Свердловской, Курганской, Оренбургской областей и Республикой Башкортостан выставлены посты. Дорожные стражи порядка проводят профилактические беседы с водителями.

"Полицейские напоминают южноуральцам о необходимости соблюдать правила самоизоляции, въезжающим из других регионов России напоминают о мерах предосторожности и даются рекомендации о возвращении домой", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 31 марта, губернатор региона Алексей Текслер подписал распоряжение, обязывающее южноуральцев находиться по месту прописки или пребывания и воздерживаться от выхода на улицу без крайней необходимости. Исключением являются случаи обращения за экстренной помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Допускается передвижение по улицам для осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с распоряжением. Выход из дома также допускается при необходимости следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена, выноса отходов и выгула домашних питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Согласно документу, в общественном месте южноуральцам следует соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра друг от друга.

Полицейским дано задание работать в режиме предостережения нерадивых граждан.

Кроме того, для информирования населения о введенных ограничениях сотрудниками полиции организовано оповещение через сигнальные громкоговорящие устройства.

Дополнительные экипажи передвигаются от парка Гагарина до стадиона Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковой (на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова). Машина с громкоговорителем также есть на площади Революции.

Стражи порядка по громкой связи напоминают о соблюдении режима самоизоляции и рекомендуют без крайней необходимости не выходить из дома.

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Автор: 
Инна Шемаева
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