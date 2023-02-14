Спасателям Челябинской области будут выплачивать надбавку за выслугу лет

Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области начнут получать надбавку к заработной плате за выслугу лет по аналогии с доплатой работникам МЧС. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Эту радостную новость сообщил губернатор Алексей Текслер, посетивший ПСС и поздравивший службу с 30-летием, сообщают в пресс-службе правительства региона.

«С этого года будет обеспечена надбавка за выслугу лет для работников службы по аналогии с МЧС», - заявил глава региона.

Сотрудникам региональной ПСС по достижении 40 лет будут предоставлены выплаты при наличии необходимого стажа.

Сегодня в состав Поисково-спасательной службы Челябинской области входит восемь отрядов общей численностью 186 человек.