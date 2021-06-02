«СР»: спецфонд мог бы решить проблему алиментов

Создать специальный алиментный фонд, чтобы решить в стране проблему алиментов, предлагает депутатам Госдумы «Справедливая Россия».

Накануне правительство внесло в Госдуму пакет поправок о введении ответственности за неполную уплату алиментов. Одних репрессивных мер недостаточно для решения проблемы, считает глава «СР» Сергей Миронов.

«Санкции за неуплату алиментов ужесточаются все последние годы, при этом число злостных неплательщиков практически не меняется. Их около 800 тысяч, их годами ищут, потом годами «выбивают» из них эти деньги. Все это время дети остаются без должной материальной поддержки, – отмечает Сергей Миронов. – Чтобы кардинально изменить ситуацию, государство должно временно брать на себя ответственность нерадивых родителей. Выплачивать алименты из специального бюджетного фонда, пока неплательщик не будет найден и принужден платить по долгам».

Соответствующий законопроект фракция «Справедливая Россия» вносила в Госдуму еще в 2019-м, однако год спустя он был отвергнут думским большинством.

Сергей Миронов подчеркивает, что это деньги возвратные, дополнительных расходов бюджета не потребуется. Когда неплательщик будет найден, государство взыщет с него долг, к тому же с процентами, зато выплаты детям будут поступать своевременно. Справоросы планируют внести свой законопроект в Госдуму повторно.