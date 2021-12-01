Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД

Администрация Челябинска сегодня, первого декабря, опубликовала официальный ответ на критику ГИБДД по поводу организации дорожного движения на отремонтированном в этом году Комсомольском проспекте.

Напомним, днем ранее, 30-го ноября, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева заявила, что с Госавтоинспекцией изменения в организации дорожного движения на отремонтированной магистрали властями согласованы не были.

Вот что ответили ГИБДД челябинские власти: «В адрес комитета дорожного хозяйства по недостаткам в содержании дорожных знаков и разметки поступало предписание ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску (№1292 от 08.11.2021) о демаркировке горизонтальной дорожной разметки на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского. Мероприятия были выполнены в установленный срок».

Также в мэрии заявили, что других документов надзорного реагирования на недостатки содержания или схему организации движения на Комсомольском проспекте от ГИБДД в комитет дорожного хозяйства за период с августа текущего года по настоящее время не поступало.

Кроме того, в администрации Челябинска сообщили, что в текущем году в целях совершенствования организации дорожного движения на Комсомольском проспекте были проведены (и еще проводятся) работы по пяти муниципальным контрактам.

«Сроки реализации муниципальных контрактов по совершенствованию организации движения на Комсомольском проспекте находятся в периоде с 20-го августа по 20-е декабря. Часть мероприятий до настоящего времени не завершена. Соответственно, статистика аварийности, приведенная Госавтоинспекцией за период с августа по октябрь текущего года (во время проведения работ на объекте) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, некорректна», - заявили в администрации Челябинска.

Вот какие контракты реализованы (и реализуются) на Комсомольском проспекте в 2021-м году:

1) от 02.02.2021 №80691К-20-21: выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети на участке Комсомольского проспекта от улицы Чичерина до улицы Чайковского. Сроки производства работ - с 15-го апреля до 20-го августа текущего года Основные виды работ: устройство островков безопасности, замена покрытия проезжей части, нанесение горизонтальной разметки, частичный ремонт тротуаров, замена бортовых камней, устройство газонов в разделительной полосе, канализирование и обособление парковок. Работы завершены 20-го августа.

2) от 09.03.2021 №21-81082Э: выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети участка Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской. Сроки производства работ - с 15-го апреля по 20-е августа. Основные виды работ: замена покрытия проезжей части, нанесение горизонтальной разметки, ремонт тротуаров, замена бортовых камней, устройство газонов в разделительной полосе. Работы завершены с опозданием, 17-го сентября.

3) от 25.04.2021№ 21-81735Э: выполнение работ по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожного движения и средств регулирования дорожным движением на участке Комсомольского проспекта от улицы Каслинской до Чичерина. Сроки производства работ - с 13-го апреля по первое сентября. Основные виды работ: замена светофорных объектов, монтаж пешеходных и транспортных светофоров, дополнительных правоповоротных и левоповоротных секций светофорных объектов, установка недостающих дорожных знаков, замена существующих дорожных знаков. Работы завершены первого сентября.

4) от 09.09.2021 №21-83484Э: выполнение работ по нанесению дорожной разметки с устройством выделенных полос для общественного транспорта на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского. Сроки производства работ - с девятого сентября по десятое октября. Работы завершены десятого октября.

5) от 25.10.2021 21-83780Э: обустройство Комсомольского проспекта дорожными знаками, нанесение горизонтальной дорожной разметкой. Сроки производства работа – с 25-го октября по 20-е декабря. В настоящий момент работы выполнены на 85 процентов, их планируется завершить досрочно, к 15-му декабря.