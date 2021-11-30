ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

Госавтоинспекция Челябинска выступила с критикой организации дорожного движения на Комсомольском проспекте, где летом текущего года был проведен ремонт («последствия» обновления не пришлись по душе автомобилистам – на городские власти обрушился шквал критики; в свою очередь мэрия попыталась ответить на возникшие у населения вопросы, озвученные в официальном запросе агентства «Урал-пресс-информ», но ответы получились, мягко говоря, невразумительные).

Как заявила сегодня, 30-го ноября, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева, с Госавтоинспекцией изменения в организации дорожного движения на отремонтированной магистрали властями согласованы не были.

По мнению представителей ГИБДД, тем временем движение на Комсомольском проспекте организовано с недостатками.

«Так, на участке от Свердловского проспекта до улицы Чайковского не проведена демаркировка старой дорожной разметки, что вводит в заблуждение водителей. Также на выделенных полосах для маршрутного транспорта частично отсутствует или имеет износ соответствующая разметка», - заявила Ирина Токарева.

На оборудованных для пешеходов островках безопасности, по мнению ГИБДД, также есть недостатки - не оборудованы пешеходные светофорные объекты, которые должны там быть в соответствии с требованиями ГОСТов.

«Недостатки в содержании улично-дорожной сети на Комсомольском проспекте вводят в заблуждение участников дорожного движения, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Согласно анализу аварийности, в августе-октябре 2021 года на Комсомольском проспекте количество ДТП увеличилось с 74- до ста, в том числе с пострадавшими людьми - с 12-ти до 19-ти», - подчеркнула Ирина Токарева.

Также в Госавтоинспекции заявили, что содержание Комсомольского проспекта в зимний период осуществляется ненадлежащим образом. В частности, несвоевременная уборка снега с проезжей части не позволяет увидеть дорожную разметку, создает дополнительные трудности для водителей и создает условия для дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, на Комсомольском проспекте Челябинска в этом году осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (работы велись на участке от улицы Чайковского до Чичерина). Кроме того, здесь прокладывали теплотрассу.

В начале октября текущего года власти Челябинска сообщили, что с целью уменьшения числа конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект здесь была изменена схема движения.

В 20-х числах ноября, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Наталья Котова поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период.