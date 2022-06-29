Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря

Студентка Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) Анастасия Голованова разработала дизайн-макет многостраничного издания «Летопись Одигитриевского женского монастыря».

Проект стал выпускной квалификационной работой магистратуры кафедры «Дизайн и изобразительные искусства». Анастасия трудилась над ним два года и защитила на отлично.

Изначально перед студенткой была поставлена задача разработать подарочное издание, посвящённое истории монастыря. В процессе работы студентку консультировала настоятельница Одигитриевского женского монастыря в городе Челябинске игумения Евсевия (Лобанова). Матушка игумения выступила как заказчик проекта, дала работе свою рецензию и присутствовала на защите.

Как сообщается на странице монастыря ВКонтакте, Анастасия вручную разработала авторский каллиграфический шрифт, рисованный растительный орнамент (в византийском стиле), буквицы и другие элементы оформления книги. Для усиления эффекта «рукодельной летописи» все разделы книги, названия глав и начальные строки (краткое содержание главы) в них выполнены каллиграфией.

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«С Божьей помощью, мы планируем выпустить тираж летописи в 2025 году, к 10-летию возрождения нашего монастыря», - говорит игумения Евсевия. Матушка поблагодарила Анастасию Голованову и ее научного руководителя Дмитрия Черных за проделанную работу.

Анастасия продолжит сотрудничество с Одигитриевским женским монастырем, чтобы завершить работу над летописью и выпустить книгу в печать.