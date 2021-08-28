28.08.2021
Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»
28.08.2021
С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»
28.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
28.08.2021
НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы
28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
28.08.2021
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников
Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»
27.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 378 новых заболевших ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Высокий уровень смертности от ковида в Челябинской области сохранится еще 3-4 недели
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021