Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»

В Челябинской области студенты негосударственных медицинских образовательных организаций, проходившие практику в ноябре и декабре 2020 года в «красных зонах» больниц, смогут претендовать на получение доплаты.

Соответствующий законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного собрания области.

Напомним, в разгар пандемии – в ноябре и декабре 2020 года – студентов-медиков попросили помочь врачам в «красных зонах» медицинских учреждений, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Студенты государственных медицинских учреждений, которые проходили в тот период практику в «красных зонах» и помогали врачам бороться с коронавирусом, получали выплаты в размере семи тысяч рублей», - рассказал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. При этом студенты, которые обучались в негосударственном колледже и практиковались в «красной зоне», такого права были лишены.

«Сегодня мы устранили этот пробел, справедливость восторжествовала. Студенты частных колледжей, которые помогали медикам в этот непростой период, в ноябре-декабре месяце прошлого года, тоже получат по семь тысяч рублей, - отметил Сергей Буяков. – Я считаю, что это справедливо».

На выплату могут претендовать обучающиеся или завершившие свое обучение по программам среднего профессионального медицинского образования студенты.