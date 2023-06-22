Суд Копейска досрочно лишил полномочий пять депутатов городского Собрания

Копейский городской суд (Челябинская область) досрочно прекратил полномочия пяти членов городского Собрания депутатов. При этом бездействие парламента города не было признано незаконным, сообщает пресс-служба суда.

С административным исковым заявлением в суд обратился прокурор Копейска. Надзорное ведомство требовало признать бездействие Собрания депутатов Копейского городского округа незаконным и досрочно прекратить полномочия депутатов.

Суд, рассмотрев заявление, принял решение частично удовлетворить требования прокурора, досрочно прекратив полномочия депутатов Дмитрия Фещака, Николая Сединкина, Елены Завражной, Ивана Самохвалова и Ларисы Белозерцевой. В удовлетворении остальной части исковых требований - о признании незаконным бездействия депутатов - прокурору отказано.

Решение суда в законную силу не вступило.