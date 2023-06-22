22.06.2023
Суд Копейска досрочно лишил полномочий пять депутатов городского Собрания
22.06.2023
ММК совершенствует систему производственно-экономического планирования
22.06.2023
В Магнитогорске наградили лучших волонтеров
22.06.2023
Магнитогорской народной пробежке – пять лет
21.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)
21.06.2023
Текслер: Ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры
Суд Копейска досрочно лишил полномочий пять депутатов городского Собрания
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023