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Текслер: Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии, но расслабляться рано

Общество
Сегодня, 20:53
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Челябинская область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии, однако расслабляться еще рано. 

Об этом сегодня, 13 августа, заявил глава региона Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.  Глава региона дал оценку ситуации, сложившейся на Южном Урале в связи с коронавирусом, а также поделился своим видением дальнейшей работы.

«В июне-августе количество заражений коронавирусом на территории нашего региона поступательно снижается, число новых выявляемых случаев сейчас почти в два с половиной раза ниже, чем в период пиковых значений, но это не повод расслабляться», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что южноуральцы последовательно возвращаются к привычному образу жизни, однако все решения будут, как и прежде, приниматься только взвешенно, с учетом рекомендаций специалистов.

Алексей Текслер добавил, что допускать поспешности, чреватой повторным ростом числа заболевших, ни в коем случае нельзя.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, так как ситуация по коронавирусу улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений, регион вплотную подошел к показателям второго этапа.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,69 процента, свободным является 52,06 процента коечного фонда, охват тестированием (на сто тысяч населения) достиг 110-ти процентов.

При сохранении этой динамики возможен переход на второй этап снятия ограничений. При этом по-прежнему необходимо строго соблюдать профилактические рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, в ходе поэтапного выхода Челябинской области из режима вынужденных ограничений, восстанавливаются: деловая активность, торговля, сфера услуг; принято решение об открытии музеев, организаций дополнительного профессионального образования и спортшкол; постепенно возвращаются к работе по своему профилю ковидные госпитальные базы (при этом две из них сохранят свой статус и профиль до конца года).

Алексей Текслер подчеркнул, что здравоохранение является абсолютным приоритетом областной политики.

Он отметил, что за время пандемии удалось усилить потенциал регионального здравоохранения, что позволяет более уверенно и эффективно реагировать на новые вызовы.

Губернатор поставил задачу перед социальным блоком областного правительства продолжить обновление материально-технической базы медицинских учреждений; провести вакцинацию населения от сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа, раньше обычного, особый акцент сделать на вакцинацию детей и пожилых людей.

Областному минздраву во взаимодействии с федеральными структурами поручено ускорить получение отечественной вакцины от кронавируса в регионе и начать вакцинацию с групп риска, в первую очередь - медиков, учителей, социальных работников и педагогов дополнительного образования.

«Еще раз подчеркиваю важность профилактических упреждающих мер, что позволит нам избежать отката назад - это очень важно и для людей, и для экономики региона», - сказал Алексей Текслер.

Перед началом нового учебного года глава региона поручил создать условия, которые минимизируют все возможные риски распространения коронавируса среди школьников; обеспечить благополучную эпидемиологическую ситуацию на предприятиях, в организациях и в детсадах региона.

К слову, в Челябинске в ближайшее время начнется строительство инфекционной больницы - она будет построена в самые сжатые сроки и оснащена передовым оборудованием.

 

 

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