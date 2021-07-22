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21.07.2021

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Путин
Текслер
лесные пожары
Общество
22.07.2021 09:20

Текслер доложил Путину о ликвидации последствий природных пожаров в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий природных пожаров, бушевавших на юге Челябинской области с восьмого по 11-е июля.

О том, как регион справляется с ситуацией, Текслер рассказал в ходе состоявшегося вчера, 21-го июля, совещания главы государства с членами российского правительства.

Губернатор Челябинской области сообщил, что восьмого июля сформировались три очага пожара в сосновых борах на юге региона. Этому способствовала почвенная засуха (с мая и до начала июля не было осадков). Распространение пожара происходило при сильном ветре, порывы которого достигали 25-ти метров в секунду, в сильную жару (в эти дни столбики термометров показывали отметку +32 градуса; на почве было еще горячее - до плюс 50-ти градусов).

«В результате - без преувеличения - самоотверженных действий сотрудников МЧС, профессиональных пожарных, работников лесной службы, членов добровольных пожарных команд, казаков, волонтеров не был допущен переход огня на восемь населенных пунктов, которые были под угрозой (это около 1800 жилых домов)», - отметил Алексей Текслер.

Он сообщил также, что не удалось сдержать огонь в поселках Джабык и Запасное. Сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В ходе разбора завалов был обнаружен погибший (пенсионер 1943-го года рождения), ведутся следственные действия.

Пожар на 14-ти тысячах гектаров лесного фонда был полностью ликвидирован 12-го июля. Сейчас на территории региона пожаров нет.

К тушению привлекались 632 человека, 142 единицы техники, включая три воздушных судна МЧС России. Девятого июля в Челябинской области был введен режим ЧС. Эвакуировано 350 человек, включая детей из оздоровительного лагеря «Роднички» возле села Париж Нагайбакского района.

«По вашему поручению, Владимир Владимирович, 14-го июля 102 ребенка, у которых прервалась смена, отдыхают в детском центре «Смена» в Анапе и международном детском центре «Артек» в Крыму. Спасибо за это ваше предложение, всё быстро организовали, все помогали нам в этой работе», - доложил глава региона.

Сейчас в Челябинской области идет работа по оказанию всех форм социальной помощи пострадавшим. Жителям поселков Джабык и Запасное выплачено пособие по десять тысяч рублей на неотложные нужды, оказывается материальная помощь в размере 50-тои и ста тысяч рублей в связи с частичной и полной утратой имущества.

Инфраструктура в населенных пунктах восстановлена полностью.

«В субботу, 17 июля, встречался с жителями, которые лишились домов и построек. Обсудили с людьми варианты восстановления жилья, работы уже начали. Вчера первые 19 домов передали в стройку, на месте постоянно работает комиссия регионального минстроя и застройщики. Строители уже развернули базу, с людьми согласованы варианты новых домов. Поставлена задача до октября, то есть до холодов, завершить стройку», - подчеркнул Алексей Текслер.

Все вопросы по социальной поддержке пострадавших и восстановлению жилья находятся на постоянном и личном контроле губернатора.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в своем докладе Алексей Текслер озвучил президенту проблематику в лесной отрасли: реализация полномочий в области лесных отношений осуществляется за счет субвенций федерального бюджета, и есть дефицит средств, в том числе и для полноценной организации противопожарных мероприятий.

Также глава региона отметил кадровую проблему в отрасли.

По итогам доклада Владимир Путин поставил задачу решить все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших, - довести до людей положенные выплаты и до холодов возвести жилые дома.

Путин
Текслер
лесные пожары
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19.07.2021 16:07

Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков

19.07.2021 16:06

В Челябинске пять предприятий попали под антиковидные санкции

19.07.2021 16:05

Артисты ансамбля танца «Урал» одержали победу в международном хореографическом конкурсе в Болгарии

19.07.2021 15:53

Челябинцы еще успевают принять участие в акции «Год бесплатного электричества»

19.07.2021 15:48

В Челябинске безработных становится меньше, а самозанятых больше

19.07.2021 15:47

К 2023 году в Челябинске построят 10 детских садов и 12 школ

19.07.2021 15:36

Жители Челябинска предпочитают жаловаться в городскую администрации, а не в районные

19.07.2021 15:35

В Карабаше и Кыштыме презентовали новые спортивные и социальные объекты

19.07.2021 15:21

В Челябинске сносят посты ДПС

19.07.2021 15:17

Жителям Вахрушево, чьи дома изрешетил град, советуют восстанавливать крыши за свой счет

19.07.2021 15:09

Вице-премьеры правительства РФ стали кураторами федеральных округов

19.07.2021 14:56

В Челябинской области снова пресечены продажи фальшивых антиковидных справок

19.07.2021 14:33

ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза

19.07.2021 14:29

Жара вернулась на Южный Урал и продержится до воскресенья

19.07.2021 14:24

Александр Астахов: Новые общественные пространства Челябинска сформируются в срок

19.07.2021 14:13

Пострадавшим от ЧС предложили простить долги

19.07.2021 13:54

В России прогнозируют рост цен на ОСАГО

19.07.2021 13:44

Челябинские власти следят за сетевиками

19.07.2021 13:42

Одна школа и десять детсадов: в администрации Челябинска рассмотрели ход строительства

19.07.2021 13:36

Десятка за прививку: в России хотят поддержать вакцинировавшихся пенсионеров