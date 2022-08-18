Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в пятницу, 19 августа, посетит села Джабык и Запасное Карталинского района. Они серьезно пострадали от лесного пожара в июле 2021 года, а в августе прошлого года глава региона вместе с президентом Владимиром Путиным осматривал эти населенные пункты.

«Губернатор планирует посетить ряд территорий Нагайбакского и Карталинского районов, в том числе заедет в населенные пункты, пострадавшие от лесных пожаров в прошлом году», - сообщили в пресс-службе губернатора.

В пресс-службе уточнили, Алексей Текслер проконтролирует исполнение программы «Жилье для детей-сирот», ход строительства дороги Париж-Джабык и пообщается с жителями серьезно пострадавшего от огня поселка, для которых построили новые дома.

Напомним, пожар в Джабык-Карагайском бору (Карталинский район на юге Челябинской области) начался восьмого июля 2021 года. Огонь перекинулся на населенные пункты. В результате уничтожено 72 дома в поселках Джабык и Запасное, погиб один мужчина.

В августе в Челябинскую область прилетал Владимир Путин и вместе с Алексеем Текслером и главой МЧС России лично осмотрел пострадавшие территории, провел совещание и дал ряд поручений.

Челябинская область выполнила все распоряжения и по строительству новых домов для пострадавших, и по оказанию материальной помощи, и по организации оздоровления детей из этих поселков.

Кроме того, Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой сделать дорогу от поселка Джабык до села Париж в Челябинской области полноценной, асфальтобетонной. Глава государства поддержал предложение губернатора.

В конце года в ходе прямой линии Алексей Текслерзаверил жителей: «Обязательно приеду по новой дороге в Джабык, и мы с вами пообщаемся. Я буду постоянно обращать внимание на все районы, но Джабык и Запасное - то место, где я точно мимо не проеду».

Алексеем Текслером также было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Джабыке. Стройка должна была начаться в 2022 году.