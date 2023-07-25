Текслер: «Нацпроекты позволили нам очень серьезно улучшить социальную сферу»

Реализация национальных проектов в Челябинской области позволила серьезно улучшить социальную сферу в регионе. Губернатор Алексей Текслер лично контролирует исполнение всех показателей по каждому проекту.

«Общий объем национальных проектов, которые мы реализуем, в этом году составляет 32,5 миллиарда рублей. За первое полугодие профинансировано 42 процента.», - отметил Алексей Текслер.

В рамках национального проекта «Образования» в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию несколько общеобразовательных учебных заведений: школу на 1000 мест в поселке Тугайкуль (Копейск), первый в регионе общеобразовательный IT-лицей на 1100 мест в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» (поселок Западный, Сосновский район, пригород Челябинска), новое здание пристроя к школе № 2 Пласта.

До конца года планируется достроить долгожданную школу на 1100 мест в микрорайоне «Вишневая горка» (Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, поселок Западный, недалеко от Челябинска). В прошлом году у главы региона были вопросы по темпам строительства этого объекта, тогда он распорядился ускориться. «Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года», - напомнил Алексей Текслер.

Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены школа в деревне Сарафаново Чебаркульского района, корпус школы на 300 мест в поселке Увельский Увельского муниципального района, а также завершены реконструкции зданий двух учебных заведений - Каслинской школы №25» на 199 мест и школы в с. Айлино Саткинского района (под школу-детский сад - 155 школьных+80 дошкольных мест).

Губернатор добавил, что в регионе идет строительство четырех школ в рамках концессионного соглашения с компанией «ПроШкола» с использованием современных механизмов финансирования (три школы в Челябинске, и одна школа в Магнитогорске). Это две школы каждая на 1100 мест в Центральном районе Челябинска (в микрорайоне № 33 и в микрорайоне № 34), школа на 1520 мест в микрорайоне №20 Челябинска и школа на 1224 места в микрорайоне №147 Магнитогорска.

Также идет реконструкция школы в поселке Петропавловском Верхнеуральского района и продолжается строительство школы в микрорайоне «Белый хутор» на 1100 мест.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» в Челябинской области открываются детские технопарки «Кванториум» и центры цифрового образования «IT-куб». Ранее Алексей Текслер дал поручение удвоить количество «Кванториумов» и «ИТ-кубов» в регионе.

«Дети все меньше сдают на ЕГЭ физику, профильную математику. Задача IT-Кубов и «Кванториумов» - вовлечь ребенка в инженерное творчество», - отметила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Для поддержки цифрового образования ребят и развития технического творчества на базе сельских школ появляются центры образования «Точка роста».

Также нацпроект «Образование» направлен на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие дополнительного образования, патриотическое воспитание молодежи, повышение квалификации работников школ.

«В рамках нацпроекта «Демография» активно занимаемся строительством детских садов», – подчеркнул Алексей Текслер. В 2023 году будет завершено строительство десяти детских садов в Челябинске (пять дошкольных учреждений микрорайонах Парковый, Парковый-2 и Чурилово), Магнитогорске, Копейске, Аргаяше и Сосновском районе.

Благодаря нацпроекту «Демография» в регионе действуют меры поддержки семей с детьми. В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выделено 3,7 миллиарда рублей.

«В рамках нацпроекта мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, выплату на третьего и последующих детей, областной материнский капитал и областное единовременное пособие при рождении ребенка. С начала 2023 года по этим мерам помощь получила 32 тысячи 461 южноуральская семья», - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Также в рамках этого нацпроекта проводятся профилактические осмотры и диспансеризация жителей пенсионного возраста, открываются новые детские сады, начинают работать новые спортивные объекты.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в регионе будет построено 58 новых объектов, отметил губернатор. «В основном это ФАПы в сельской местности, также офисы врачей общей практики и поликлиники. Будет отремонтировано 138 объектов первичного звена», - отметил Алексей Текслер.

Уже приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в городской клинической больнице №6 Челябинска, завершен капитальный ремонт 10 объектов первичного звена, подчеркнул губернатор.

Нацпроект «Здравоохранение» включает в себя модернизацию первичного звена здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении.

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям. В этом году 38 проектов южноуральских ученых поддержаны Российским научным фондом, 73 проекта находятся в фазе активной реализации. Исследования проводятся по следующим направлениям: искусственный интеллект, инженерные науки, экология, агроинженерия, математическое моделирование, медицина, новые материалы, гуманитарная парадигма.

Серьёзным подспорьем для интеграции науки и образования в решение задач по импортозамещению и технологическому суверенитету стала деятельность Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Алексей Текслер накануне рассказывал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о ходе реализации ключевых проектов УМНОЦ. «Деятельность НОЦ позволяет развивать кооперацию науки и промышленности. Совокупно в 2022 году разработали и передали для внедрения в производство 467 единиц технологий и продукции. В рамках реализуемых проектов создано 1128 высокотехнологичных рабочих мест», - подчерктвал Алексей Текслер.

С целью создания новой инфраструктуры, инновационной научно-образовательной среды в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Челябинской области возводится межуниверситетский кампус мирового уровня. Его строительство контролируется непосредственно губернатором. Реализация проекта идет по плану, доложил на днях глава региона вице-премьеру российского правительства РФ Марату Хуснуллину.

«В 2026 году у молодых ученых появится возможность проводить исследования на принципиально новом уровне, - отметила Ирина Гехт. - Сделаем все возможное, чтобы ученые могли в полной мере реализовать в рамках кампуса свой потенциал».

Параллельно с этим в регионе реализуется госпрограмма, благодаря которой ученые получают дополнительную поддержку. К примеру, в 2022 году 45 молодых исследователей получили субсидию на жилье в размере одного миллиона рублей. В 2023 году размер выплаты увеличен до полутора миллионов рублей.

О реализации нацпроекта «Культура» доложил вице-губернатор Вадим Евдокимов. На Южном Урале реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

По нацпроекту «Культура» в регионе ремонтируют знаковые учреждения. Например, театр драмы им. Наума Орлова в Челябинске, театр «Буратино» в Магнитогорске, Белый дом в Кыштыме. Идет капитальный ремонт сельских Домов культуры в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах. Открыли новый Дом культуры в Муслюмово. Строится центр культурного развития в Карабаше. Есть и другие объекты. «Всем необходимым оснащаются музеи, библиотеки, школы искусств.

Губернатор подчеркнул, все нацпроекты направлены на развитие человеческого потенциала и позволили очень серьезно улучшить социальную сферу. «Нужно, чтобы жить и работать, учиться и отдыхать в нашем регионе было комфортно. Так что задача развития социальной сферы – это сегодня основной приоритет, – резюмировал Алексей Текслер. - Главное - все выполнить в полном объеме. Поэтому лично контролирую исполнение каждого национального проекта».