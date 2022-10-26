В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года

До конца 2022 года в Челябинской области будут сданы в эксплуатацию четыре школы и восемь детских садов. В среду, 26 октября, губернатор Алексей Текслер проинспектировал строящиеся социальные объекты в новых микрорайонах Челябинска и в Сосновском районе.

В микрорайоне «Твоя привилегия» Сосновского района завершается строительство детского сада и школы.

В трехэтажном здании детсада разместится 12 групп, рассчитанные на прием 220 малышей, в том числе ясельного возраста. В дошкольном учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой, физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На улице расположены 12 детских игровых площадок. Здание и территория учреждения находятся под видеонаблюдением. «Строительство практически завершено. Поставил задачу, чтобы максимально быстро подготовили детсад к открытию. До конца года новое учреждение начнет работу», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Строительство новой школы в «Твоей Привилегии» планируется завершить до конца 2022 года. Учебный процесс должен начаться в январе 2023 года. Здание школы одноэтажное, помещения начальной школы обособлены от других классов. Каждый класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими. Также в школе предусмотрены актовый зал, два спортивных зала, медицинский кабинет и другие необходимые помещения. В школе смогут обучаться 1100 детей, в том числе школьники из двух других новых микрорайонов - «Вишневая Горка» и «Белый Хутор».

В микрорайоне «Вишневая горка» (недалеко от Челябинска, поселок Западный, Кременкульское сельское поселение, Сосновский район) идет строительство долгожданной школы на 1100 мест. Сегодня дети из многочисленных, активно строящихся микрорайонов п. Западный ездят на учебу школьным автобусом в поселок Садовый, деревню Малиновка, село Кременкуль. У губернатора возникли вопросы по темпам возведения объекта.

Школа будет трехэтажной. Для начальных классов предусмотрено 16 учебных классов и шесть специализированных. Для школьников средних и старших классов, помимо основных кабинетов, предусмотрены также кабинеты физики, химии, биологии, естествознания, технического черчения и другие. В школе будут кабинеты трудового обучения, спортивный зал с душевыми и санузлом; залы для хореографии и тренажерный, актовый и читальный залы.

«Есть вопросы по графику, строительство пока на начальном этапе», - отметил Текслер. Губернатор поручил сдать объект в июле 2023 года, чтобы с первого сентября начать учебный процесс. «Летом следующего года школа должна быть сдана, чтобы уже в сентябре туда пришли учиться дети», - подчеркнул глава региона и попросил подрядчика соблюдать строго соблюдать график работ. По словам губернатора, строители обещали выполнить поставленную перед ними задачу. Но, как показывает региональная практика, обещания не всегда выполняются (как было по школе в Тугайкуле и в Айлино).

Алексей Текслер отметил, что в 2023-2024 годах в поселке «Западный» планируется построить три школы - в «Вишневой горке» (дополнительно к той, где сегодня был губернатор), «Белом хуторе» и в «Привилегии-2». «Средства предусмотрены как из регионального бюджета, так и в рамках новых инструментов, инфраструктурных облигаций», - уточнил глава региона.

По словам Текслера, на прошлой неделе подписано соглашение с ВЭБом о строительстве новой школы в микрорайоне «Ньютон».

Продолжается возведение и детских садов в регионе. Губернатор побывал в детском саду в микрорайоне «Манхэттен» в Челябинске. «Готовность стопроцентная. Договорились, что учебный процесс здесь начнется в самое ближайшее время», - отметил глава региона.

Завершено строительство яслей-детсада на 290 детей в ЖК «Западный луч». Скоро и это дошкольное учреждение примет первых ребятишек. Для развития детей предусмотрены музыкальный и гимнастический залы; кабинеты для творчества, занятий с психологом и логопедом. Кроме того, имеется медицинский блок с процедурным кабинетом.

Также запланировано строительство новых детских садов в Малиновке, в новом микрорайоне «Конфетти».

Алексей Текслер заверил, что планы по строительству школ и детских садов серьезные и меняться, несмотря ни на какие сложности, не будут.

Всего в Челябинской области в этом году начали работать три новые школы (в Кунашаке, Верхнеуральске и образовательный центр в Миассе) и четыре детских сада. До конца года завершится строительство еще четырех школ и восьми детских садов. В 2023 году в планах строительство шесть школ и 14 детских садов.