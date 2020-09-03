Текслер – о комплексе Ишмуратовой: Этот объект должен быть гордостью Златоуста, а не этим позорищем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал сроки строительства лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

Напомним, реконструкция комплекса ведется с 2014 года, но стадион все еще не готов принимать спортсменов.

«Есть полностью подготовленный акт нарушений и замечаний, того, что не сделано или недоделано, - отметил Алексей Текслер. - У меня нет слов, чтобы охарактеризовать то, как подрядчик отнесся к выполнению работы.».

Глава региона распорядился по этому объекту расторгнуть все отношения, подписать иски и взыскать все штрафы.

Кроме того, губернатор поручил до зимы завершить все работы с гидроизоляцией, с подтрибунным помещением. Соответствующие поручения даны минстрою и минспорта области. По просьбе спортсменов будет доработана и сама биатлонная трасса.

«Этот объект должен быть гордостью Златоуста, а не этим позорищем, которое есть сейчас, - сказал глава региона. – Не стыдно? Конечно же, стыдно».

Алексей Текслер распорядился привлечь специалистов, чтобы сделать лыжно-биатлонный комплекс Златоуста одним из лучших в стране. «Тем более в стране не так много биатлонных трасс, а у нас в стране и области есть свои олимпийские легенды. Объект со спортивной точки зрения должен быть готов для проведения любого уровня соревнований, включая международные, - подчеркнул глава региона. - Мы должны дать возможность детям тренироваться, чтобы они могли становиться лучшими в России и в мире».

Напомним, в августе МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени Светланы Ишмуратовой» из Златоуста подала три иска к застройщику биатлонного центра - ООО «Строительное транспортное предприятия «Союз». В апреле 2020 года в СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса.