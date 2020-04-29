Текслер – о лечение пациентов с коронавирусом: У нас нет двойных стандартов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разъяснил, в каких случаях пациент с коронавирусной инфекцией может проходить лечение дома.

«У нас нет двойных стандартов, - отметил глава региона в ходе брифинга 29 апреля, отвечая на вопрос журналиста, почему одних пациентов с коронавирусом в обязательном порядке госпитализируют, а кому-то позволяют остаться дома. - Есть приказ министерства здравоохранения Челябинской области, где четко прописан алгоритм лечения граждан с COVID на дому. Это практика уже отработана в других регионах и показывает хорошие результаты», -

По словам Алексея Текслера, медицинская помощь на дому может оказываться в случае отсутствия симптомов заболевания и только тем пациентам, кто не относится к группам риска.

Единственное требование, которое будет предъявляться к таким пациентам, - обязательная самоизоляция. В случае его нарушения, такого больного в принудительном порядке госпитализируют.

По словам губернатора, обязательной госпитализации даже без симптомов заболевания подлежат люди старше 60 лет, беременные женщины, пациенты с сопутствующими заболеваниями, совместно проживающие с лицами в группе риска при невозможности их отселения, а также в случае неблагоприятных социальных условиях проживания пациента.

Если больной коронавирусом не имеет показаний к госпитализации, но хочет лечиться в стационаре, ему не могут отказать.

Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, к пациентам, проходящим лечение на дому, приезжает специальная бригада медиков не реже одного раза в три дня, а также на 11-й день и в день снятия с учета. Медицинская организация, где наблюдается пациент, обеспечивает ежедневный опрос по телефону о состоянии взрослого пациента и не менее 2-х раз в день о состоянии ребенка с COVID-19.

На сегодняшний день около 150 человек в Челябинской области проходят лечение от коронавируса на дому.