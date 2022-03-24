Текслер: Ожидаем рост потребности на детский отдых этим летом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил социальному блоку правительства региона и главам муниципальных образований задачу по организации детского досуга и летней оздоровительной кампании.

«Прошу социальный блок правительства региона вместе с главами посмотреть, как можно максимально задействовать наши внутренние возможности по летнему отдыху детей, ожидаем рост потребности на детский отдых этим летом», - распорядился глава региона. Ответственным необходимо будет оценить нагрузку с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.

По мнению губернатора, необходимо все имеющиеся резервы использовать по максимуму: «Я думаю, она (нагрузка – прим. ред.) должна быть максимальная».

Первому заместителю губернатора Ирине Гехт поручено проработать с муниципалитетами все возможные резервы, всю сеть детских образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений.

«Важно, чтобы в предстоящие каникулы вся сеть образовательных, культурных, спортивных, досуговых учреждений работала с детьми. Необходимо максимально вовлечь областные и муниципальные музеи, театры, центры дополнительного образования», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что областные власти готовы в случае необходимости выделить дополнительное финансирование на оздоровление и отдых детей. «Готовы выделить дополнительные средства, чтобы максимальное количество наших детей мы оздоровили у нас в регионе, - отметил Алексей Текслер и еще раз подчеркнул. - Обратите, коллеги, на это внимание, это общая задача социального блока и глав муниципалитетов».

Напомним, детская оздоровительная кампания в Челябинской области стартовала 21 марта. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 250 миллионов рублей. Уже закуплено свыше восьми тысяч путевок.

В этом году отдых и оздоровление детей будут организованы в санаториях, санаториях-профилакториях и загородных лагерях «Синегорье», «Металлург», «Ильмены», «Лесная сказка», «Уральские зори».

Главам муниципальных образований поставлена задача - активизировать работу по информированию семей о возможности оздоровления детей за счет областного бюджета.

Как уточнили в минсоце, численность детей в каждом заезде, по требования Роспотребнадзора, не должна превышать 75%. Заезжать и выезжать дети одной смены будут в один день. Ежедневно у ребят будут мерять температуру, в помещениях проводить дезинфекцию и проветривание. Детям и педагогам будет запрещено покидать территорию в течение смены. Как и в прошлом году, родителей не будут пускать на территорию мест отдыха детей.

Все путевки по линии социальной защиты предоставляются бесплатно.