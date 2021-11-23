Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу ряда руководителей территорий по вакцинации от коронавирусной инфекции

Критика прозвучала на совещании с главами муниципалитетов, которое состоялось 23 ноября.

В числе отстающих по вакцинации от ковида Брединский, Троицкий, Еманжелинский, Еткульский, Агаповский районы, Троицкий, Златоустовский и Миасский городские округа.

Губернатор поставил перед главами задачу – нарастить темпы вакцинации, чтобы к декабрю 2021 года сформировать коллективный иммунитет. «Чуть больше месяца осталось до новогодних праздников, как и в прошлом году, мы готовимся их встречать в условиях пандемии. Задача - к середине декабря достичь плановых показателей коллективного иммунитета, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости в праздничные дни», - отметил Алексей Текслер.

То есть к середине декабря должно быть привито не менее 60% взрослого населения или 1,618 миллиона южноуральцев. Эпидемиологи говорят о необходимости вакцинировать 80% (с учетом ревакцинированных и переболевших). Детей от ковида пока не прививают.

На сегодня высокий уровень вакцинации показывают Верхнеуральский район и Магнитогорск. Более 60% привитых в Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и Челябинском городских округах.

Алексей Текслер напомнил, что, согласно постановления главного санитарного врача области, обязательная вакцинация работников (в определенных документом отраслях) должна быть завершена до 11 декабря. Это касается медиков, учителей, работников торговли и сферы услуг, государственных и муниципальных служащих и ряд других категорий.

«Прошу всех руководителей обратить на это особое внимание, провести дополнительную информационную кампанию, отработать с работниками и работодателями в этих сферах», - поручил главам Алексей Текслер.

Губернатор также распорядился обратить особое внимание на группы риска, людей старше шестидесяти лет, людей с хроническими заболеваниями.

Алексей Текслер подчеркнул, что на сегодня в области имеется достаточное количество вакцины от коронавируса – 404 тысячи дозы.

Прививку можно поставить в круглосуточных пунктах вакцинации, в ТРК с отдельно оборудованным входом (там по выходным работают мобильные бригады). Кроме того, продолжается прививочная кампания против гриппа.