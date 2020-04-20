Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома

Ежедневно в Челябинской области сотрудники полиции составляют более 100 административных протоколов за нарушение режима обязательной самоизоляции. Не исключение и семьи с детьми, которым также настоятельно советуют без нужды не покидать свое жилище.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

Режим повышенной готовности, в рамках которого жителям запрещено без острой необходимости покидать свои дома, введен в регионе с 31 марта и пока продлен по 30 апреля.

По словам губернатора, ежедневно в регионе составляется более 100 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима повышенной готовности). «Есть решения судов. Штрафы пока незначительные, в основном 1000 рублей», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, чаще всего протоколы составляют в случаях, когда гражданин не только нарушает режим самоизоляции, но и совершает параллельно еще-какое-либо правонарушений.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД области, в первую очередь к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности привлекаются нарушители общественного порядка.

Алексей Текслер призвал родителей с детьми не покидать дом без острой необходимости. «Если речь идет о здоровье ребенка, нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома», - посоветовал губернатор и отметил, что пока ему не известно о случаях массового составления протоколов на нарушивших режим родителей с детьми.

Напомним, в Челябинской области полномочиями по составлению протоколов на нарушителей санитарно-эпидемиологического режима среди юридических лиц наделены сотрудники министерства общественной безопасности. Нарушителей среди физических лиц вы полиция. На их основании оформляются протоколы и в случае выявления нарушений отправляются в суд, который определит меру наказания, установленную статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Первого апреля 2020 года в статью 20.6.1 КоАП были внесены поправки, предусматривающие меру ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Штраф для физических лиц – от одной до 30 тысяч, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. Возможно и более серьезное наказание.