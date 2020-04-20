ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома

Общество
Сегодня, 21:20
Автор: 
Олеся Денисова

Ежедневно в Челябинской области сотрудники полиции составляют более 100 административных протоколов за нарушение режима обязательной самоизоляции. Не исключение и семьи с детьми, которым также настоятельно советуют без нужды не покидать свое жилище.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

Режим повышенной готовности, в рамках которого жителям запрещено без острой необходимости покидать свои дома, введен в регионе с 31 марта и пока продлен по 30 апреля.

По словам губернатора, ежедневно в регионе составляется более 100 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (нарушение режима повышенной готовности). «Есть решения судов. Штрафы пока незначительные, в основном 1000 рублей», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, чаще всего протоколы составляют в случаях, когда гражданин не только нарушает режим самоизоляции, но и совершает параллельно еще-какое-либо правонарушений.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД области, в первую очередь к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности привлекаются нарушители общественного порядка.

Алексей Текслер призвал родителей с детьми не покидать дом без острой необходимости. «Если речь идет о здоровье ребенка, нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома», - посоветовал губернатор и отметил, что пока ему не известно о случаях массового составления протоколов на нарушивших режим родителей с детьми.

Напомним, в Челябинской области полномочиями по составлению протоколов на нарушителей санитарно-эпидемиологического режима среди юридических лиц наделены сотрудники министерства общественной безопасности. Нарушителей среди физических лиц вы полиция. На их основании оформляются протоколы и в случае выявления нарушений отправляются в суд, который определит меру наказания, установленную статьями 6.3 и 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Первого апреля 2020 года в статью 20.6.1 КоАП были внесены поправки, предусматривающие меру ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. Штраф для физических лиц – от одной до 30 тысяч, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. Возможно и более серьезное наказание.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 20:14
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Общество
Сегодня, 19:32
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Общество
Сегодня, 16:31
Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги
Общество
Сегодня, 14:58
Губернатор и главврач скорой Магнитогорска опровергают фейковые новости
Сегодня, 16:58
Котова потребовала усилить работу с населением по профилактике неосторожного обращения с огнем
Сегодня, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Сегодня, 16:31
Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги
Сегодня, 16:03
В условиях коронавируса челябинцам окажут психологическую помощь
Сегодня, 15:25
Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы
Сегодня, 15:15
В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры
Сегодня, 14:58
Губернатор и главврач скорой Магнитогорска опровергают фейковые новости
Сегодня, 14:04
Мыть челябинские дороги с шампунем на постоянной основе посчитали нецелесообразным
Сегодня, 13:45
Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области
Сегодня, 13:23
Коррекционную школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин
Общество
Сегодня, 16:37
В Челябинске полиция начала штрафовать родителей, чьи дети нарушают режим самоизоляции
Общество
Сегодня, 13:45
Текслер не исключил возможности ужесточения режима самоизоляции в Челябинской области
Новости
Сегодня, 22:03
Федерация
За сутки в УрФО 128 новых случаев коронавируса, в России - 4268
Сегодня, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Сегодня, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Сегодня, 18:24
Общество
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Сегодня, 17:51
Среда обитания
В Челябинске сажают деревья и убирают ямы на дорогах
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Сегодня, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Сегодня, 18:24
Общество
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Сегодня, 17:27
Общество
Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области растет число муниципалитетов, где выявлен коронавирус
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика