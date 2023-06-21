Текслер: Ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры

В 2023 году в Челябинской области будет открыто рекордно количество фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности, два новых центра амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр. Ремонтируются объекты здравоохранения, закупаются новые автомобили для больниц, современное медицинское оборудование. Особое внимание уделяется подготовке кадров.

«Мы помним время, когда медицинские профессии были недооценены. Многие это ощутили на себе. Сейчас ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры. Строим и ремонтируем сотни объектов во всех городах и районах, приобретаем тысячи единиц нового оборудования и автомобилей», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале, рассказывая о прошедшей сегодня церемонии награждения лучших медицинских работников области.

В 2023 году планируется открыть в селах региона 58 новых фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Часть уже введены и работают.

«Также делаем всё, чтобы отраслевая медицина была доступна не только в столице региона, но и по всей области», - рассказал губернатор.

В 2023 году в Металлургическом районе Челябинска открыт центр амбулаторной онкологической помощи, до конца года начнут работу центры в Кыштыме и Аше.

Первые ЦОАП в области начали открывать в 2020 году. В прошлом начали работать пять таких центров. На сегодняшний день в регионе функционирует более десятка центров, в том числе в Челябинске (железнодорожная больница, областная больница №2, областная больница №3, горбольница №1 и горбольница №8, медцентр «Лотос» и с этого года на базе ГКБ №6), в Магнитогорске (Центральная клиническая медико-санитарная часть, горбольница N 1 им. И. Дробышева, на базе онкодиспансера №2), в Миассе (горбольница №2) и в Златоусте (медицинский центр «Лотос»), в Копейске (на базе филиала онкодиспансера).

Всего в регионе будет 16 Центров амбулаторной онкологической помощи. Они создаются в рамках программы регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Для больных с острым коронарным синдромом созданы два региональных сосудистых центра в Сатке и Кыштыме. Летом откроется еще один региональный сосудистый центр в Челябинске на базе ГКБ № 6. Такой подход позволяет сделать специализированную помощь максимально доступной для жителей разных территорий.

«С завершением пандемии мы смогли направить больше ресурсов на развитие таких важных направлений, как борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», – констатировал Алексей Текслер.

Кроме того, в прошлом году было приобретено более 3,3 тысячи единиц современного медоборудования. Проведен капитальный ремонт на 49 объектах здравоохранения, закуплено 117 автомобилей для больниц области.

В регионе остается приоритетным развитие кадрового потенциала здравоохранения. «Я всегда говорю, что лечат врачи. Растёт престиж и важность отрасли. В профессию приходит больше молодежи, в школах открываются медицинские классы. Растим новое поколение медиков. Очень важно поддержать их, помочь раскрыться», - подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Для медработников предусмотрены различные льготы, в том числе обеспечение служебным жильем, что особенно актуально для молодых специалистов. За прошлый год в области трудоустроились 555 выпускников Южно-Уральского медуниверситета и 942 выпускника со средним медицинским образованием.