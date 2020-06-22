Текслер: В Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил готовность к запуску Долгобродского канала, который позволит не допустить дефицит питьевой воды в единственном питьевом источнике для Челябинска и ближайших населенных пунктов – Шершневском водохранилище. Объект уже готов к эксплуатации, остались лишь завершающие штрихи.

Напомним, до настоящего момента Челябинская агломерация с численностью населения 1,5 миллиона человек не имела резервного источника водоснабжения.

На сегодня уровень воды в Шершневском водохранилище достаточен для обеспечения водой Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и новой застройки Кременкульского сельского поселения. Но в засушливые годы не исключена возможность возникновения дефицита воды.

Для решения этой проблемы предусматривалось строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс (его назвали в народе Долгобродский канал).

«Долгобродский канал – ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации, - отметил Алексей Текслер. - Завершилась стройка, начатая еще с советских времен».

В минэкологии пояснили, проект Долгобродского канала был задуман ещё полсотни лет назад (после страшной засухи 1969 года, а затем и засухи 1973-1974 годов). «В1975 году власти было принято решение о переброске воды из реки Уфы в реку Миасс», - уточнил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Общая протяженность тракта водоподачи составляет 51 километр.

Тракт представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром два метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом.

Сначала вода дошла до Кыштыма (Новокыштымское водохранилище сооружено в 1989 году). Далее оставалось проложить чуть более 20 километров трубы - в обход озера Увильды от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища. Но стройка затянулась. Два года назад процесс активизировался. На сегодня работы на объекте уже завершены.

Как уточнил представитель подрядчика, сам объект уже готов, осталось лишь завершить благоустройство, возведение инфраструктурных объектов, линейных сооружений, прокладку оптоволоконной сети.

«Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой», – заверил Алексей Текслер.

Тракт водоподачи позволит при необходимости в маловодные годы перебросить за год 150 миллионов кубометров чистой воды из реки Уфа в Аргазинское водохранилище, откуда река Миасс несет воду в Шершневское водохранилище. Таким образом основной резервуар питьевой воды для города Челябинска Копейска, Коркино, Еманжелинска и новой застройки Кременкульского сельского поселения будет ежегодно пополняться как раз примерно тот объем, который Челябинск ежегодно забирает. Как подчеркнул эксперт, ввод нового тракта водоподачи положительно скажется на основных показателях водных ресурсов водоемов челябинской агломерации.

Справка.

Каскад Шершневского и Аргазинского водохранилищ был образован в 1960-е годы для решения проблемы дефицита воды развивающегося челябинского промышленного узла. Шершнёвское водохранилище относится речному долинному (русловому) типу с многолетним регулированием стока. Площадь водного зеркала Шершнёвского водохранилища – 39 квадратных километров, объем – 176 миллионов кубических метров, максимальная глубина – 14 метров, средняя глубина – 4,5 метра.