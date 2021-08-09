Тендер на проектирование выделенных полос для общественного транспорта Челябинска выиграла компания из Сочи

ООО «Региональный кадастровый центр», зарегистрированный в Сочи, выиграл тендер на разработку проекта организации выделенных полос для общественного транспорта на улицах Челябинска на сумму в размере 1,9 миллиона рублей. Изначальная цена лота была 4,5 миллиона.

По заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска выделенные полосы для общественного транспорта появятся на следующих улицах: проспект Ленина - от улицы Энгельса до улицы 40-летия Октября; улица Рождественского и Копейское шоссе - от проспекта Ленина до улицы Енисейской; улица Братьев Кашириных - от улицы Чичерина до Северо-Крымской; улица Чичерина - от улицы 40-летия Победы до Братьев Кашириных; улица Молодогвардейцев - от улицы Профессора Благих до Братьев Кашириных; улица Худякова - от улицы Воровского до Лесопарковой.

Дальнейшее развитие приоритетного проезда для городского пассажирского транспорта запланировано в рамках реализации мероприятий комплексной схемы организации дорожного движения Челябинской агломерации и Челябинска.