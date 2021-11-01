Тиктокер из Челябинска, который зарабатывал на деменции бабушки, трижды судим

Тиктокер из Челябинска Александр Ошкуков, который вместе с супругой Валерией издевался над ее бабушкой и выкладывал это видео в «ТикТоке», был трижды судим. Несколько лет назад мужчина пытался стать депутатом.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По данным канала, главе семейства не привыкать иметь дело с полицией. В 2012 году Ошкуков был судим за покушение на кражу. В 2014-м - за покушение на грабеж. Он получил год лишения свободы условно и был освобожден от наказания по амнистии в 2015-м году. В 2016-м снова был судим за покушение на кражу. Судимость погашена.

В 2019-м году Ошкуков пытался стать депутатом Ленинского района Челябинска. Попытка успехом не увенчалась.

Напомним, семейная пара из Челябинска нашла легкий способ заработка на своей престарелой бабушке, которая страдает деменцией. Валерия и Александр завели аккаунт в «ТикТоке», где выкладывали ролики и часами вели трансляции, в которых всячески издевались над больной женщиной.

За демонстрацию подобных действий они получали пожертвования от интернет-аудитории.

Добавим, председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проверке обстоятельств издевательств над пожилой женщиной со стороны ее родственников.