Топ-менеджеры ММК признаны одними из лучших в России

Газета «Коммерсант» опубликовала 22-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»: представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) вновь отмечены в числе лучших руководителей российских крупных компаний.

Цель рейтинга, который ежегодно готовят Ассоциация менеджеров совместно с издательским домом «Коммерсант», – создание списка представителей российского бизнеса (руководителей и топ-менеджеров), продемонстрировавших выдающиеся достижения за год. Рейтинг формируется по схеме «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры – участники предыдущего рейтинга оценивают успехи коллег в ходе экспертного голосования.

В рейтинге 2021 года председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников вновь вошел в список «бизнес-лидеров», где традиционно представлены «капитаны отечественного бизнеса», владельцы и ведущие акционеры стратегически важных для экономики России предприятий.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев занял одну из верхних строчек рейтинга высших руководителей компаний металлургической и горнорудной отраслей, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Также эксперты высоко оценили достижения ряда профильных руководителей ММК. Директор по экономике Андрей Еремин вошел в список лучших финансовых директоров, а заместитель генерального директора по продажам Сергей Ушаков был признан одним из лучших директоров по маркетингу.

Также в рейтинге представлены заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Владимир Руга (номинация «Директора по общественным и корпоративным связям»), советник по внешним коммуникациям дирекции ММК Александр Шибалкин («Директора по отношениям с органами власти»), директор по персоналу Олег Кийков («Директора по персоналу») и директор по стратегии и развитию Сергей Ненашев (на момент подачи заявки ММК для участия в рейтинге занимал должность коммерческого директора, поэтому отмечен в соответствующей номинации).