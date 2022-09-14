Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время

В Ленинском районе Челябинска на несколько дней в ночное время будет закрыто движение всех видов транспорта через трамвайный переезд Гагарина - Копейское шоссе. Это связано с выполнением монтажных работ и позволит открыть движение для автомобилистов по всем полосам раньше установленного срока.

Как сообщается в Telegram-канале «Челябинский общественный транспорт», 22 часов 14 сентября до 5:30 15 сентября и с 22 часов 15 сентября до 5:30 16 сентября для выполнения монтажных работ по укладке рельсошпальной решётки на переезде будет закрыто движение всех видов транспорта. Это позволит открыть движение по всем полосам уже 16 сентября с частичным ограничением движения для подбивки и сварки стыков.

Напомним, 12 сентября начались работы по ремонту трамвайных путей в Ленинском районе. Закрыто движение трамваев на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Из-за ремонта путей возникло и ограничение движения для личного транспорта. Из-за сужения проезжей части образовались многокилометровые пробки. Автомобилистам предложено искать альтернативные пути проезда.

Напомним, градоначальница Наталья Котова еще в понедельник потребовала не перекрывать дороги в часы пик.