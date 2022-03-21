У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная

В понедельник, 21 марта, началась третья неделя Великого поста. Ее называют Крестопоклонная.

Предстоящая суббота, 26 марта, как предшествующая ей и будущая, установлены для поминовения усопших: Великопостные родительские субботы. Накануне родительской субботы, вечером в пятницу, в православных храмах служится великая панихида («парастас» - в 17 часов). В субботу (в восемь часов 30 минут) – поминовение усопших, Великая панихида, сообщает Свято-Симеоновский кафедральный собор.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие поклоняются Кресту, в это время поется: "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

В воскресенье, 27 марта, в 17 часов на вечернем богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет совершаться особая служба - пассия. Это особое неуставное богослужебное последование, в центре которого - память о Страданиях Христовых.

Тем самым церковь прославляет Святой Крест и напоминает о страданиях Спасителя, чтобы укрепить верующих в прохождении поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

В старину на этой неделе делали обрядовые хлебы в виде креста, или печенья (крестцы). Кроме традиционной формы креста, наши предки выпекали пироги в виде различных земледельческих орудий, а для каждого члена семьи в них запекали зерна злаков или монеты, которые хранили до посевной и бросали на пашню вместе с первой горстью зерен для того чтобы урожай был богатым.

С понедельника по пятницу можно кушать вареную пищу. По вторникам и четвергам, субботам и воскресенье мирянам при приготовлении еды можно добавлять растительное масло. Запрещаются мясо, молоко, сыр, яйца. Строгость поста не распространяется на детей, больных, немощных и престарелых, но они обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

Пост в 2022 году начался седьмого марта и завершится 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха Христова.