21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
20.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 марта
20.03.2022
В Челябинске изменятся семь автобусных маршрутов
20.03.2022
В Магнитогорске подросток-беженец из ДНР получил гражданство России
20.03.2022
Южноуральские обувные компании увеличат объёмы выпуска продукции
20.03.2022
В России проиндексируют социальные пенсии
У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная
12.03.2022
Кафедральный собор передал собранную гуманитарную помощь в Челябинскую епархию
25.02.2022
У православных 26 февраля - первая в 2022 году родительская суббота
25.11.2021
Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучшая елочная игрушка»
16.10.2021
В Челябинск доставили великую святыню – часть Пояса Пресвятой Богородицы
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022