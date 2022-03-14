У православных началась вторая неделя Великого поста

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  • 237-15-35
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  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Вечером в воскресенье, 13 марта, на Земле началась геомагнитная буря. Геомагнитные возмущения ощу
13.03.2022

Поберегите себя

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоустовском театре драмы «Омнибус» (Челябинская область) началась работа над очередной премь
13.03.2022

Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
13.03.2022

В ходе спецоперации на Украине погибли два военнослужащих из Копейска и Брединского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ходе специальной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи и воинского долга
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.03.2022

В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний магнитогорец Валерий Осколков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.03.2022

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14.03.2022

В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2022

НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на 14 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2022

В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2022

В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.03.2022

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Великий Пост
Общество
14.03.2022 09:16

У православных началась вторая неделя Великого поста

В понедельник, 14 марта, у православных началась вторая седмица (неделя) Великого поста. В эту семидневку церковь говорит о тайне света, к которому верующие должны приобщиться, чтобы увидеть Воскресение Христово. Во вторник - Таинство Соборования, в субботу - родительская суббота.

Вторая неделя поста уже не такая строгая, как первая. Но правила остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц.

С понедельника второй недели в городах молодые жены ездили к своим матерям, но, чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг.

Как сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора, на второй седмице Великого поста утренние богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе будут начинаться в 8 часов 30 минут.

Во вторник, 15 марта, в соборе будет совершена Литургия Преждеосвященнх Даров в честь празднования иконе Божией Матери «Державная».

В этот же день в 11 часов 30 минут в храме будет совершаться первое в этот Великий пост Таинство Соборования.

В субботу, 19 марта, в соборе после Литургии будет совершаться поминовение усопших. Это первая Родительская суббота в этот Великий пост. В этот период всеобщее моление за усопших проходит в субботы второй, третьей и четвертой седмицы - 19 и 26 марта, третьего апреля.

Во второе воскресенье Великого поста Русская Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов - святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Святитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок - в конце XIII-начале XIV века.

Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Напомним, Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. В этом году пост начался шестого марта и продлится по 23 апреля. В воскресенье, 24 апреля, - Пасха.

Великий Пост
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вечером в воскресенье, 13 марта, на Земле началась геомагнитная буря. Геомагнитные возмущения ощу
13.03.2022

Поберегите себя

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоустовском театре драмы «Омнибус» (Челябинская область) началась работа над очередной премь
13.03.2022

Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевой задачи героически
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
13.03.2022

В ходе спецоперации на Украине погибли два военнослужащих из Копейска и Брединского района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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12.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
12.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.03.2022

В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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13.03.2022 19:09

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13.03.2022 17:56

В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида

13.03.2022 17:53

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13.03.2022 14:10

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13.03.2022 13:32

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12.03.2022 20:14

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12.03.2022 18:40

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В Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины

10.03.2022 17:23

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти

10.03.2022 17:01

В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью поддельного сайта банка

10.03.2022 16:48

В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации

10.03.2022 16:09

В погоне за «легкими» деньгами жительница Миасса лишилась больше пяти миллионов рублей

10.03.2022 15:59

Увеличены поставки сахара в Челябинскую область

10.03.2022 15:35

Челябинск нуждается в «охотниках за головами»

10.03.2022 15:33

Челябинский театр драмы стал рекордсменом Ярославского «РОЗОВФЕСТ»

10.03.2022 15:15

В Челябинске, Коркино и Сатке до понедельника установятся НМУ

10.03.2022 15:13

В пятницу в Челябинской области ночные морозы и местами снег

10.03.2022 15:07

Россия выходит из Совета Европы

10.03.2022 14:54

В Челябинскую область прорвался арктический воздух и задержится на выходные

10.03.2022 14:46

Почта России трудоустроит беженцев

10.03.2022 14:44

КСП Челябинской области выявила нарушения в закупках на 2,8 миллиарда рублей

10.03.2022 14:22

ВТБ рассказал об альтернативном способе оплаты без банковской карты

10.03.2022 13:56

Магнитогорец устроил гонки с полицией на угнанном авто и попал в ДТП