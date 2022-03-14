14.03.2022
В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста
13.03.2022
НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области
13.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта
13.03.2022
В Копейске огнеборцы спасли мужчину-инвалида
13.03.2022
В Челябинской области три фуры столкнулись на М5. Один водитель погиб
13.03.2022
Боялась оставить дома: в Челябинске ограбили старушку на четверть миллиона рублей
У православных началась вторая неделя Великого поста
14.03.2022
В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста
07.03.2022
В понедельник у православных начался Великий пост
26.04.2021
С понедельника у православных начинается Страстная неделя
12.04.2021
В понедельник началась пятая неделя Великого поста
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022