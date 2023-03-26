26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, их них четверо подростков
24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
24.03.2023
В субботу в православных храмах совершат особые заупокойные богослужения
19.03.2023
В понедельник у православных начинается четвертая неделя Великого поста (ее особенности)
17.03.2023
У православных 18 марта - особый день поминовения усопших
10.03.2023
У православных 11 марта – первая Вселенская родительская суббота Великого поста
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023