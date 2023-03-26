У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»

В понедельник, 27 марта, начинается пятая неделя Великого поста у православных, которая посвящена памяти Марии Египетской. Эту неделю называют «Похвальной» от «похвалы», которая в субботу читается в церкви. Эта неделя отличается от иных седмиц большим количеством особенно торжественных богослужений.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, в среду, в четверг и в пятницу (29, 30 и 31 марта) в соборе совершается Литургия Преждеосвященных Даров – особого великопостного богослужения, уникального по своей красоте и духовной насыщенности..

В среду вечером, в 17 часов, - Стояние преподобной Марии Египетской: особое продолжительное великопостное богослужение, на котором читается полностью Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской - великой грешницы и великой святой.

В пятницу, 31 марта, в соборе после Литургии Преждеосвященных Даров будет совершаться молебен с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову. После акафиста – панихида.

Вечером в пятницу во время вечернего богослужения (в 17 часов) – чтение Акафиста Пресвятой Богородице.

Суббота на пятой неделе называется Субботой акафиста. Акафист – восхваление Пресвятой Богородицы с помощью особого молебного пения. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. Считается, что незамужняя девушка должна простоять всю ночную службу в среду на этой неделе, чтобы получить благословение в личной жизни. Девушки полагают, что Андрей Критский за такое рвение поможет им заполучить хороших женихов.

В субботу в старину в некоторых местах делались «званые поминки». На эти поминки собирали деньги и продукты вскладчину и угощали нищих.

В пятое воскресенье Великого Поста совершается последование преподобной Марии Египетской. В этот же день (в 12 часов 30 минут) в соборе будет совершаться последнее в этот пост Таинство Соборования. На вечернем богослужении – Пассия (особая служба в честь Страстей Христовых)

Запреты и разрешение на пищу остаются неизменными, как и каждый день Великого Поста. Во вторую, третью, пятую, шестую седмицы Великого поста по уставу дозволяется вареная пища. Мирянам разрешается сдабривать еду растительным маслом. В исключительных случаях, по понедельникам, вторникам и четвергам разрешается употреблять в пищу рыбу.

Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. В воскресенье, 16 апреля, - Пасха Христова.