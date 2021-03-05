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У православных Вселенская родительская суббота

Завтра, шестого марта, у православных первая в 2020 году родительская суббота – Вселенская мясопустная суббота. Она отмечается за восемь дней до начала Великого поста.

Мясопустная суббота называется Вселенской потому, что в этот день поминают не только умерших родственников, но и всех усопших крещеных христиан. Также проводятся вселенские панихиды, которые представляют собой заупокойные богослужения. Люди молятся о том, чтобы Бог упокоил души усопших и смилостивился, отпустив им все земные грехи.

Мясопустную субботу еще называют Малой Масленицей, так как поминальный день приходится на мясопустную неделю, то есть на крайнюю неделю перед Масленицей.

Служители церкви отмечают, что в родительские дни важнее посетить храм, а не кладбище.

В 2021 году также еще будет несколько родительских суббот: 27 марта, третье и 10 апреля (вторая, третья и четвертая субботы Великого поста), 11 мая (Радоница), 19 июня (Троицкая суббота), шестого ноября (Дмитриевская). Поминовение усопших воинов - девятого мая. Из них только две Вселенские поминальных субботы (общих для всей Православной Церкви): Мясопустная и Троицкая.