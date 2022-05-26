У выпускников началась экзаменационная пора

В четверг, 26 мая, в Челябинской области стартовал основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году в ЕГЭ примут участие более 15 тысяч выпускников региона.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки области, сегодня проходят экзамены по географии, литературе и химии. Их сдают более трех тысяч южноуральских выпускников.

Самый продолжительный экзамен по литературе – он продлится три часа 55 минут. На ЕГЭ по химии отведено три с половиной часа, на географию – три часа.

Выпускники Челябинской области сдают ЕГЭ в основной период в 97 пунктах, из них 85 открыты на базе школ, 11 - на дому и один - в лечебно-профилактическом учреждении. Во всех аудиториях ведется онлайн-видеонаблюдение.

Система видеонаблюдения организована «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи. Как сообщили в компании, все цифровые устройства обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

«Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы; в тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ», -отметили в Ростелекоме.

В минобрнауки уточнили, что в 2022 году среди одиннадцатиклассников области наиболее популярными предметами по выбору стали математика профильного уровня, обществознание, информатика и ИКТ (КЕГЭ), биология, физика.

В следующий понедельник и вторник, 30 и 31 мая, выпускники будут сдавать русский язык. В четверг, второго июня, пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня, а на следующий день, третьего июня, – ЕГЭ по математике базового уровня.

На шестое июня запланированы экзамены по истории и физике, на девятое июня - обществознание; 14 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология; 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тысяч пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись.