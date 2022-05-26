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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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выпускники
Челябинск
ЕГЭ
Общество
26.05.2022 14:52

У выпускников началась экзаменационная пора

В четверг, 26 мая, в Челябинской области стартовал основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году в ЕГЭ примут участие более 15 тысяч выпускников региона.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки области, сегодня проходят экзамены по географии, литературе и химии. Их сдают более трех тысяч южноуральских выпускников.

Самый продолжительный экзамен по литературе – он продлится три часа 55 минут. На ЕГЭ по химии отведено три с половиной часа, на географию – три часа.

Выпускники Челябинской области сдают ЕГЭ в основной период в 97 пунктах, из них 85 открыты на базе школ, 11 - на дому и один - в лечебно-профилактическом учреждении. Во всех аудиториях ведется онлайн-видеонаблюдение.

Система видеонаблюдения организована «Ростелекомом» на базе защищенных оптических каналов связи. Как сообщили в компании, все цифровые устройства обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

«Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы; в тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ», -отметили в Ростелекоме.

В минобрнауки уточнили, что в 2022 году среди одиннадцатиклассников области наиболее популярными предметами по выбору стали математика профильного уровня, обществознание, информатика и ИКТ (КЕГЭ), биология, физика.

В следующий понедельник и вторник, 30 и 31 мая, выпускники будут сдавать русский язык. В четверг, второго июня, пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня, а на следующий день, третьего июня, – ЕГЭ по математике базового уровня.

На шестое июня запланированы экзамены по истории и физике, на девятое июня - обществознание; 14 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология; 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тысяч пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись.

Автор: Любовь Юрина
школа
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выпускники
Челябинск
ЕГЭ
Новости сюжета: ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы событий и мероприятий на 25 мая

24.05.2022 17:50

Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко

24.05.2022 17:40

В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ

24.05.2022 17:34

Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»

24.05.2022 17:33

Виктор Олерский: «ВодоходЪ» ждет хороший сезон!

24.05.2022 17:27

Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке

24.05.2022 17:24

Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети

24.05.2022 17:15

Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии

24.05.2022 16:48

«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»

24.05.2022 16:39

Борис Каплун подарил свой голос Геннадию Здановичу ради Аркаима

24.05.2022 16:28

Объективный ЕГЭ с видеонаблюдением «Ростелекома» и искусственным интеллектом

24.05.2022 16:26

Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает

24.05.2022 16:06

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»

24.05.2022 16:00

Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната

24.05.2022 15:45

Мэрия Миасса взяла на баланс бесхозные трубы после обращения сельчан к президенту России

24.05.2022 15:41

Коркинские студенты блеснули знаниями в память о славных братьях Кирилле и Мефодии

24.05.2022 15:15

Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»

24.05.2022 14:04

В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова

24.05.2022 13:32

Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ

24.05.2022 13:27

За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один

24.05.2022 13:14

ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

24.05.2022 13:07

Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста

24.05.2022 12:58

Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине

24.05.2022 12:29

Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину

24.05.2022 11:41

В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»

24.05.2022 11:13

Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль