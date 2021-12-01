У южноуральцев есть выбор – в регионе имеются в наличии все четыре вида вакцин от ковида

Жители Челябинской области имеют возможность вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 любой из зарегистрированных на сегодня в стране вакцин. Все четыре вида есть в наличии в регионе.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения области Татьяна Колчинская.

На сегодня в наличии в область есть 232 тысячи 271 доза вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), 90 тысяч доз «Спутник Лайт» (в субботу ожидается еще 57 тысяч доз), 60 тысяч доз «ЭпиВакКороны» и пять тысяч доз «КовиВак» (вакцина Чумакова).

Как подчеркнула Колчинская, все виды вакцины могут использоваться как для первичной, так и для повторной вакцинации от коронавируса.

Замминистра коротко остановилась на особенностях каждого вида препаратов.

Первой в стране была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «ГамКовидВак» или «Спутник V». Она ставится с интервалом 21 день. «Считается, что полный иммунитет вы получаете через 42 дня с момента постановки первого компонента вакцины», - уточнила Колчинская. Большинство вакцинируется именно этим препаратом и, как заверяет замминистра, практически нет никаких нежелательных побочных эффектов.

Вакцина «Спутник Лайт» - по сути первый компонент обычного двухкомпонентного «Спутника V». Эффективность однокомпонентного Спутника по сравнению с двухкомпонентным немного меньше: у «Спутника V» - 97,6%, у «Спутника Лайт» - 79,4%. «Иммунитет формируется примерно через 21-28 дней после прививки», - отметила Колчинская. Эта вакцина популярна у молодых людей. Препарат рекомендуется тем, кто уже переболел коронавирусом (через шесть месяцев после выздоровления) или тем, кто идет на повторную вакцинацию.

Двухкомпонентная вакцина «ЭпиВАкКорона» ставится она с интервалом в 14 дней.

Двухкомпонентная вакцина «КовиВак» (по-другому называют вакцина Чумакова) также ставится с интервалом 14 дней. Ее поступало немного, но недавно пришла новая партия и в наличии в регионе она есть. «Тех, у кого есть показания для постановки этой вакцины, мы сориентируем в какой медорганизации она находится», - отметила Колчинская.

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).

«Спутник V» - векторная вакцина, где в качестве вектора задействованы два разных типа аденовируса человека: в них встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует один из белков вируса, а именно S-белок.

«КовиВак» относится к классическому типу вакцин - это цельновирионная инактивированная вакцина. Препарат разработан на основе цельного «убитого» (инактивированного) коронавируса SARS-CoV-2.

В середине октября в Петербурге начались клинические испытания нового препарата «Бетувакс», который разработал Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ).