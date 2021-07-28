Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма

На Аркаиме (Челябинская область) набирает обороты конкурс рецептов традиционной кухни «Крынка». Конкурсант Антон Бубнов поделился секретом приготовления казачьего шулюма.

Секрет приготовления старинного блюда начальник отдела популяризации культурного наследия заповедника Антон Бубнов узнал у брединских казаков. Он приготовил его в минувшие выходные.

«Я в принципе люблю готовить, это мое хобби, причем настолько, что года три назад я пошел на курсы поваров и получил третью категорию. Когда на конкурс стали приходить заявки, мне подумалось, а почему бы самому не поучаствовать? Это блюдо я готовил впервые, но вполне успешно, как сказали коллеги, которые попробовали. Главная особенность в том, что для его приготовления нужно мясо молодого козленка, которое придает особый аромат и вкус», - поделился Антон Бубнов.

Рецепты принимают до 10 августа. Их можно прислать на почту press.arkaim@mail.ru. Подробнее об условиях конкурса читайте на сайте Аркаима.

Антон Бубнов поделился рецептом казачьего шулюма: «Берем свежее мясо, лучше подойдет сюда козлятина, либо баранина. Главное, чтобы оно было свежим! И мяса нужно действительно много! Нам понадобятся: четыре картофелины, пять луковиц, две-четыре морковки, четыре помидора, четыре болгарских перца и полкило жирной деревенской (обязательно) сметаны. И, конечно же, зелень (не сушеную, а свежую)! Много зелени! Сюда может подойти зеленый лук, петрушка, укроп, базилик, в общем, все что есть у вас под рукой! Отвариваем мясо, положив в воду целую луковицу, тогда бульон получится более ярким и вкусным».

Некоторые говорят, что шулюм можно приготовить только в казане. «Неправда! – заявляет Антон. - Подойдет и обычная мультиварка (на Аркаиме я так и приготовил это замечательное блюдо). Мясо нужно варить не менее 2 – 2,5 часов. Затем вводим картофель, лук, помидоры, перец болгарский и морковь. Овощи обязательно должны быть порезаны крупными дольками, а лук полукольцами. Крупная нарезка обеспечивает густоту шулюма и его непередаваемый вкус и сытность. Когда овощи сварятся, вводим деревенскую сметану и даем немного прокипеть. Добавляем покрошенную зелень и наш шулюм готов! Быстро, сытно и просто!».

Фото: пресс-служба заповедника Аркаим