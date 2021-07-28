28.07.2021
«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
28.07.2021
Наталья Котова подвела итоги осмотра объектов благоустройства Челябинска
28.07.2021
В Челябинске иномарка перевернулась, врезавшись в тросовое ограждение
28.07.2021
Южноуральцу, отрицавшему вину в смертельном ДТП, вынесли окончательный приговор
28.07.2021
В Челябинске на опасном перекрестке около «Ньютона» появится светофор
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
20.07.2021
«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов
15.07.2021
В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»
08.07.2021
Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима
07.07.2021
На Аркаиме восстановили после пожара одно из главных жилищ каменного века
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021