УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО

Стоимость хлебобулочных изделий в Челябинской области ниже уровня средних потребительских цен, установленных на территории Уральского федерального округа.

Об этом сообщили на пресс-конференции, проведенным региональным управлением ФАС России четверг, 29 июля.

По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, антимонопольный орган держит на контроле реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Она уточнила, что АО «Первый хлебокомбинат»” занимает доминирующее положение на рынке оптовой торговли хлебом.

«Челябинское УФАС России изменение цен указанным хозяйствующим субъектом также изучает на предмет экономической обоснованности и признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае установления указанных действий антимонопольной службой будут немедленно приняты меры по пресечению нарушающего законодательство поведения», - сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Установлено, что уровень средних потребительских цен на один килограмм хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов, хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржано-пшеничной на территории Челябинской области ниже уровня средних потребительских цен, установленных на территории Уральского федерального округа.

Анна Козлова также озвучила разработанные ФАС России методические рекомендации по раскрытию информации торговыми сетями.

«Документ уточняет виды, порядок, способы, состав и сроки раскрытия информации торговыми сетями при выборе поставщиков продовольственных товаров. ФАС России полагает, что Методические рекомендации сделают выход на «полку» супермаркета для производителей и поставщиков прозрачнее и помогут небольшим производителям расширить каналы сбыта своей продукции. Указанное положительным образом повлияет на развитие конкуренции», - добавили в пресс-службе антимонопольного ведомства.