Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко, который с 29-го октября прошлого года и до настоящего времени являлся временно исполняющим обязанности руководителя данной структуры.

Как напомнила пресс-секретарь регионального Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль, в 1996-м году на выборах Анатолий Литовченко был избран главой Увельского района и впоследствии, в период с 1996-го по 2015-й год, пять раз побеждал на выборах главы района.

С 2006-го по 2016-й год Литовченко был председателем Совета муниципальных образований Челябинской области. В 2016-м году его избрали депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Коркинскому одномандатному округу.

Анатолий Литовченко родился первого января 1960-го года.