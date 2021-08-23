Управляющие компании Челябинска игнорируют требования мэрии по демонтажу незаконных ларьков

В Челябинске управляющие компании игнорируют требования администрации города по демонтажу незаконных ларьков. Об этом сообщила сегодня, 23 августа, замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Всего за минувшую неделю в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» было демонтировано 20 объектов, из них 14 незаконных ларьков, одна стоянка и пять прочих объектов.

Наталья Рыльская отмечает, что все вопросы по демонтажу нестационарных объектов взяты в работу главами районов Челябинска. Но на сегодняшний день на территориях многоквартирных домов по этой проблеме нет никакого движения.

«Будем продолжать обсуждать причины, почему на территориях многоквартирных домов управляющие компании не принимают никаких конкретных мер по освобождению территорий от незаконных объектов», - добавила Надежда Рыльская.

Также замглавы добавила, что в Калининском и Ленинском районе ведутся работы по благоустройству территорий после демонтажа незаконных нестационарных объектов.

Напомним, ранее Надежда Рыльская отметила работу администрации Советского района по благоустройству территории после демонтажа незаконных объектов. Замглавы призвала глав других районов города ознакомиться с позитивным примером Советского района и на основе него выстраивать работу после демонтажа незаконных объектов.