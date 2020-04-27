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«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности

Общество
Сегодня, 12:53

Работать в условиях повышенной готовности – задача не из легких. Тем более, когда на предприятии трудятся тысячи человек. О том, как забоятся о безопасности на заводе «Уральская кузница» в Чебаркуле (Челябинская область) и сказывается ли это на рабочем ритме предприятия, агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе предприятия.

«Уралкуз» относится к разряду производств непрерывного цикла, поэтому металлургическую продукцию, востребованную во многих стратегически важных отраслях промышленности страны, здесь выпускать продолжают. На заводскую территорию  просто так не попасть даже при наличии пропуска. У каждого работника на проходной измеряется температура. Пусть термометр бесконтактный, а значит, «быстрый», но в «час пик» и несколько лишних секунд могут создать пробку. Тем не менее, возле дверей и турникетов никакой давки. Все соблюдают дистанцию 1,5 метра, обозначенную на полу специальной разметкой. На заводе сдвинули графики работы цехов. Теперь заводчане подходят к проходной не все вместе, а «дозированно», без толп и очередей.

 

На входе в административно-бытовые и производственные помещения - бутыли с антисептиком. Для сотрудников предприятия обработка рук - традиционный ритуал, уже отработанный до автоматизма при входе и выходе из здания. Требования соблюдать дистанцию и обязательно носить маски все понимают и принимают как необходимость.

Дезинфицируют здесь не только руки, обработаны и помещения в целом – на стены и полы распылили специальный раствор из пульверизаторов. Вирусу здесь не задержаться.

В столовых завода блюда выдаются в одноразовых контейнерах «на вынос». Дистанция между работниками в очереди, как и на проходной комбината, 1,5-2 метра.

С введением режима повышенной готовности всех опытных производственников - тех, кто старше 65 лет, - отправили домой на самоизоляцию. Многие офисные сотрудники переведены на удалённую работу – они трудятся так же, как и ранее, но из дома, используя компьютеры и телефоны. Но большинство заводчан задействованы в производстве, а значит, с утра по-прежнему спешат на завод.

На производственной проходной работников сопровождает голос из репродуктора, напоминающий о необходимости соблюдать правила гигиены. Информация транслируется в конце и перед началом каждой смены, то есть несколько раз в день. Впрочем, для работников «Уралкуз» правила не в тягость. Ничто так не приучает к порядку и дисциплине, как работа на промышленном предприятии. 

 

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