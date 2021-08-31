Урбанист предложил перед каждым аппаратным в мэрии Челябинска зачитывать уголовный кодекс

По радио на пешеходной Кировке в Челябинске постоянно зачитывают статьи Уголовного кодекса. Видимо, так городские власти понимают профилактическую работу с преступностью среди населения миллионного города. В связи с этим в Инстаграм челябинский урбанист Владов предложили руководству города перед каждым аппаратным совещанием зачитывать чиновникам статьи о коррупции и халатности, а также напоминать им о коллегах, которые сейчас сидят в колониях за взятки, с озвучиваем их сроков наказания.

«Реально что-то сделать с этой аудирекламой? Почему там читают статьи уголовного кодекса? Предлагаю зачитывать фамилии топ-менеджеров, которое сели в колонию за последние десять лет с оглашением их сроков и статей. Включить туда расширенную версию статей Уголовного кодекса», - говорится в сообщении на сайте.

В четыре минуты, которые урбанист отводит на это чтение, список челябинских взяточников вряд ли уложится.

Чего стоит только уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова . В период времени с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, занимая должность главы администрации Челябинска, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, дал устное указание подчиненному о заключении договора между теплоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги – ООО «ГЦНКП», в состав участников которого входили две организации, аффилированные с Давыдовым. 37 миллионов рублей ООО «ГЦНКП» перечислило на расчетные счета аффилированных с Сергеем Давыдовым обществ. Из них 12 миллионов рублей были перечислены ИП «Давыдов В.И.». В данный момент он уже на свободе.

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в махинациях при строительстве школы в Парковом, сидит.

С ним же по уголовному делу проходил и бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков.

Руководитель аппарата гордумы Челябинска Чанов был задержан по подозрению в получении взятки.

Список коррупционеров можно продолжать долго. А если вспомнить то, что происходит в министерствах? Каждый месяц ленты новостей пестрят событиями о задержании чиновников при получении взяток. Может, и не такое уж завиральное предложение сделал властям урбанист: среди простых челябинцев коррупционеров всяко меньше, чем во власти. Вот такой парадокс.