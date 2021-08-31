31.08.2021
Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе
31.08.2021
Челябинская филармония одной из первых в регионе открывает старт продаж билетов по «Пушкинской карте»
31.08.2021
Две выставки по одному билету: Музей изобразительных искусств поздравляет челябинцев с Днем знаний
31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
31.08.2021
Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата
31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
Урбанист предложил перед каждым аппаратным в мэрии Челябинска зачитывать уголовный кодекс
31.08.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом
31.08.2021
Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021