Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 89).

На утро 11 августа в регионе подтверждены 12 891 случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3714 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписано 60 человек. Всего 8847 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Специалистами проведено методами ИФА и ПЦР на коронавирус 434841 тестов.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. При первых признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу