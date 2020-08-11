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Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

Общество
Сегодня, 11:50
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 89).

На утро 11 августа в регионе подтверждены 12 891 случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3714 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписано 60 человек. Всего 8847 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Специалистами проведено методами ИФА и ПЦР на коронавирус 434841 тестов.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. При первых признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
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