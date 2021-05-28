«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику

Челябинский активист Николай Ольховский, в недавнем прошлом – депутат, отказавшийся от своих полномочий, записал видеообращение к главе Калининского района, жителем которого является.

Ольховский пожурил Сергея Колесника за некачественное благоустройство общественных пространств.

В своей группе «Челябинский инвалид» в ВКонтакте Николай написал, что устал слышать от чиновников заверения в том, что всё доделают, всё исправят, всё будет хорошо.

«А ведь я вижу, что работы в #СкверТрактор выполняются некачественно, что проект разработан дилетантами, что чиновники раз за разом не в состоянии найти толковых подрядчиков и добиться от них бережного отношения к будущему людей!» - заявил Ольховский.

Обращение к Колеснику общественник записал в сквере на Университетской набережной, рядом с которым он живет. Указав на недостатки данного общественного пространства, благоустроенному всего два года назад (трава, проросшая сквозь тротуарную плитку; сама плитку, которая местами уже разваливается; неприглядного вида клумба), активист выразил опасения, что та же участь постигнет и новый сквер за ледовой ареной «Трактор», работы по благоустройству которого ведутся в настоящее время. По словам Ольховского, на новом общественном пространстве также не предприняты никакие меры по предотвращению прорастания травы сквозь плитку и развала пешеходных дорожек.

«Бюджет – это те деньги, которые должны тратиться максимально эффективно, чтобы жителям Калининского района, включая меня, стало лучше жить. Сегодня около арены «Трактор» представитель подрядчика сказала мне, что подрядной организацией было принято решение, которое сделало две трети нового сквера для меня недоступными (Николай – инвалид-колясочник – прим.). Раньше я мог здесь ездить, а теперь не могу – подрядчик очень плохо засыпал все дресвой. И в самом проекте, и при его реализации подрядные организации забили на федеральный закон, за что вы вроде как извинялись, - обратился Николай Ольховский к Сергею Колеснику. – Мне не нужны извинения, мне нужны последствия для подрядчиков, сотрудников администрации района, которые за это отвечают, чтобы в следующем году все просто боялись этот закон нарушить».

Также челябинский активист отметил, что почти на каждый заданный представителям подрядчика вопрос он слышал следующее: «Это же незавершенные работы, это же только первый этап. Мы потом доделаем. Потом все будет хорошо».

«Ваши слова о том, что за подрядчиками недостаточный надзор, что они потом исправят все по гарантии, меня и других жителей Калининского района не убеждают. Качество благоустройства - это прямая ответственность вашей администрации. Нужно найти таких подрядчиков, чтобы они сразу делали хорошо, добиваться того, чтобы проекты и их реализация выполнялись в соответствии с федеральным законом, чтобы я не ездил по району и не показывал вам каждый непониженный бордюр и каждый неосвещенный пешеходный проход. Нужно сразу делать хорошо, чтобы потом не судиться с исполнителями годами, чтобы не случилось так, что подрядчик обанкротился и исправлять недостатки стало некому (и не пришлось снова тратить бюджетные деньги). Боюсь, что сквер за ареной «Трактор» превратится в то же самое, что и сквер на Университетской набережной, буквально через два года», - отметил Николай Ольховский.

Подписчики общественника в комментариях проявляют солидарность с его позицией, критикуют власть и обозначают другие существующие проблемы.