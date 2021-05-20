Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника

Жители Калининского района Челябинска ополчились против районного главы Сергея Колесника, на которого обрушился шквал критики, после того как чиновник не пришел на публичные слушания по бюджету района за 2020-й год.

Слушания состоялись вчера, 19-го мая, однако главы Калининского района на них не было – он в это время проводил выездное совещание за ледовой ареной «Трактор», где второй год формируется современная городская среда – создается общественное пространство, качество благоустройства которого также многим не по душе.

Власти Калининского района пригласили всех заинтересованных лиц принять участие в событие возле «Трактора», со стороны улицы Салавата Юлаева, где Колесник совещался с должностными лицами администрации, проектной организацией, представителями подрядных организаций и с организацией, осуществляющей строительный надзор. Челябинский депутат Елена Вахтина сообщила, что тоже была приглашена, но предпочла присутствовать на слушаниях. По ее мнению, это событие было гораздо важнее.

Общественник-активист Николай Ольховский, в недавнем прошлом депутат, в своем сообществе «Челябинский инвалид» в ВКонтакте после публичных слушаний написал, что бюджет Калининского района в 2020 году не исполнен – жители практически единогласно проголосовали против утверждения отчета об исполнении районного бюджета.

По мнению Ольховского, такая реакция населения совершенно не удивительна, так как, заявил общественник, «качество работы районной администрации в 2020 году скатилось на неприемлемо низкий уровень».

«Они из бюджета оплачивают работы, которые не выполнены. Они из бюджета оплачивают 250 миллиметров подложки под тротуарную плитку в сквере за ареной «Трактор», а фактически там лежит 50 миллиметров. Всё это разваливается после первой же зимы! А на оставшиеся деньги они берут тяп-ляп проект и также отвратительно его реализуют: в сквере нет освещения, нет туалетов. Да там даже банальный бордюр на входе понизить для детских и инвалидных колясок не додумались! И это происходит на каждом объекте районной администрации», - написал Николай Ольховский.

Общественник выразил благодарность всем тем, кто пришел выразить свое мнение о таком «исполнении» бюджета.

При этом Ольховский уверен, что «глава района струсил и тупо не приехал на слушания». Активист считает, что это стыд и позор Калининской администрации.

«Улучшение жизни каждого жителя района на деньги, которые мы ему предоставляем, - это ответственность именно главы района. Это результаты его работы! И отвечать на вопросы по этим результатам должен он, и никто другой», - эмоционально высказался Ольховский, предположив, что районная администрация «сейчас попытается по-тихому утвердить исполнение бюджета на каких-нибудь повторных слушаниях или вообще сделать вид, что никаких слушаний не было, и утвердить исполнение бюджета голосами верных единороссов на ближайшем заседании Совета депутатов».

Николай Ольховский призвал всех, кого волнует будущее Калининского района, кому важно, чтобы деньги из районного бюджета действительно направлялись на благие дела, а не уходили на оплату липовых работ, прийти на повторные слушания.

«А если администрация района попытается сделать вид, что нас, жителей Калининского района, не существует, и вынесет вопрос сразу на утверждение в Совете депутатов, я подам заявление об участии в заседании Совета. Каждый житель района имеет право это сделать. И вы тоже! Никто не может отказать вам в праве проследить за работой депутатов района прямо на заседании. Это публичная власть», - заявил Ольховский.

Подписчики известного челябинского активиста солидарны с его позицией.

«Хожу и пишу в администрацию уже практически каждую неделю. В районе бардак. Чем занят отдел благоустройства Калининского района, я до сих пор так и не поняла. При личном общении с сотрудниками мне дали понять, что от них ничего не зависит. Для чего этот отдел в таком случае, остается загадкой. Ну а Колесника пора убирать с этой должности. Уже практически у себя под окнами администрация в упор не видит грязнющую улицу Кирова и прилегающие улицы, забитые мешками с мусором, в упор не видит целый «рынок» из ларьков на тротуаре на перекрестке Калинина и Кирова, торгующих контрафактом, в том числе табачным и спиртным. Глава в упор не видит убитые заср..нные тротуары на улице Российской, по которым не идут, а мучаются ежедневно две тысячи студентов в ЧЭНК , сотрудники и пациенты горбольницы № 5 и жители ЧЭГРЭС. Перекресток Российской и Победы годами завален мусором, битыми бутылками, сомнительными щитами с остатками рекламы, отсутствует павильон остановки общественного транспорта. Продолжать можно бесконечно. Главы нет в районе», - считает Светлана Тухватуллина.

Также жительница Калининского района отмечает, что СМЭУ по Шенкурской, 9 уже больше десяти лет ни разу не организовало субботник на прилегающей территории, которая, к слову, вплотную граничит с территорией 109-й школы и технологического университета.

«Разбит тротуар вдоль забора, горы старого хлама, нет освещения, все заросло сорными кустарниками, бомжи живут возле проходной СМЭУ. Глава района, даже после многочисленных жалоб и обращений жителей, не принимает никаких решений», - сетует Светлана Тухватуллина.

«Калининский район я считаю вообще самым ушатанным районом в Челябинске. Самые убитые тротуары с высоченными бордюрами и плохим благоустройством дворов и парков», - присоединился к критике Руслан Каримов.

Не обошел своим вниманием тему скандала на публичных слушаниях в Калининском районе и известный челябинский политолог Александр Подопригора. По его мнению, случившееся стало убедительным свидетельством «полного провала начатой в Челябинске семь лет назад (а фактически – еще в 2010-м, после отмены выборов главы города и введения поста сити-менеджера) «реформы МСУ», ликвидировавшей, по сути, основы местного самоуправления – прямые выборы мэров и депутатов городской Думы».

«Когда глава района и депутаты апеллируют не столько к воле горожан-избирателей, сколько к прокуратуре и центру «Э», обвиняя друг друга в «экстремизме» из-за того, что не нашли общего языка насчет благоустройства сквера и других проблем сходного уровня – это высшая степень политического абсурда и показатель того, что система управления окончательно впала в ступор: даже самые малые вопросы не решаются путем общественного обсуждения и согласия, а оппонентов (по вопросу о сквере!) проще посадить в тюрьму, чем признать их право на свою точку зрения и услышать их аргументы», - выразил свою точку зрения на происходившее Александр Подопригора (депутат Марсель Хазиев разозлился на слова Сергея Колесника о том, что публичные слушания были сорваны, и на то, что глава района на них отсутствовал – Хазиев решил, что оценку действиям чиновника должна дать прокуратура; в свою очередь, Сергей Колесник заявил, что подумывает заявить в центр по противодействию экстремизму полиции – ему не понравилось, что жители голосовали против принятия отчета об исполнении бюджета: Колесник расценил это как попытку срыва слушаний – прим.).

«Жалкие огрызки некогда неплохо работавшей на уровне города и районов системы местного самоуправления в виде нынешних бесправных и финансово ущербных «районных муниципалитетов» и райсоветов (их создавали лишь затем, чтобы отменить прямые выборы полномочных городских собраний, а также обосновать отмену выборов мэров) уже не способны принимать и реализовывать сколько-нибудь важные для горожан решения. Эта система будет и дальше деградировать, провоцируя новые скандалы и склоки, поскольку подменяет реальные полномочия ответственного перед жителями самоуправления их имитацией на уровне декоративных райсоветов и «публичных слушаний». Эти структуры лишь драпируют сейчас разборки городских коммерчески-чиновничьих кланов - либо становятся площадками для выражения возмущения горожан, не имеющего каналов конструктивной реализации», - уверен Александр Подопригора.

Ехидно прокомментировала публичные слушания депутат Елена Вахтина, назвав событие невероятно жарким, но не для всех.

«Глава района Сергей Колесник не пришел на собрание, он решил вместо этого пойти погулять в сквер у «Трактора». Вернее, в его подобие. Что он там делал: березки считал или лешего на солнцепеке искал, я не знаю. Мы все, как приличные люди, сидели на слушаниях и были готовы его подождать на случай, если бы он одумался и явился на заседание. Однако с его стороны последовал отказ», - отметила Елена Вахтина.

Также она сообщила своим подписчикам в социальной сети, «что горожане твердо заняли свою позицию: они решительно не захотели слушать зачитываемый доклад и принимать бюджет в отсутствие главы района».

«Жители и депутаты громко высказывались о неудовлетворительной работе главы и администрации Калининского района. В конце мероприятия, уже вне регламента, горожане потребовали отставки главы района. Внушительное большинство пришедших проголосовало против принятия бюджета.

Хочу добавить, что приятно удивлена активностью жителей Калининского района. Сегодня был полный зал присутствующих. Причем пожилые дамы своей смелой критикой чиновников с лихвой дали фору молодежи. Жителям других районов Челябинска стоит брать пример с образца гражданской позиции калининцев», - рассказала о состоявшемся 19-го мая событии Елена Вахтина.

Напомним, ранее с именем Сергея Колесника уже был связан ряд скандалов, а глава «удивлял» горожан и депутатов своими комментариями о существующих в районе проблемах. Жители района и раньше требовали его отставки и грозили акциями протеста.