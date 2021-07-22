Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу

В сентябре этого года состоятся довыборы в Совет депутатов Калининского района. Экс-депутат Николай Ольховский выдвигает своего помощника Дмитрия Бельского в качестве кандидата по 18-ому округу.

Дмитрий Бельский рассказал, что больше года помогал Николаю Ольховскому в депутатской работе: добились ремонта пешеходных переходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, организовали работу штаба наблюдателей на выборах в Заксобрании области в прошлом году.

Эту работу планирует продолжить Дмитрий Бельский.

«Я обязательно прослежу за качеством работ на улице Наркома Малышева, продолжу работу по сносу ужасного незаконного недостроя на тротуаре рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, более того, уделю внимание приведению в порядок дворов и подъездов на улицах Ворошилова и Молодогвардейцев, я с семьей как раз живу в той части округа», - рассказывает кандидат в депутаты.

Николай Ольховский в своем видео также обрушивается на других кандидатов в депутаты. По его словам, один – представляется врачом и при этом покупает противовирусные наборы и проводит обработку дворов, якобы, на зарплату врача. Другой – делает только то, что скажет управляющая компания. Третий – «не нашел ничего лучше, чем просто накупить чуриловских огурцов и начать их раздавать на детской площадке».

Напомним, экс-депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский подал в отставку в январе этого года и заявил на странице «Вконтакте», что избиратели его не поддерживают и жертвуют недостаточно денег, чтобы он мог обеспечить себя и семью.

Ольховский в своем блоге активно указывает властям на недостатки их работ, критикует городскую среду, недоступную для инвалидов.