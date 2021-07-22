22.07.2021
В Копейске агитировали за вторсырье
22.07.2021
Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения
22.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу
22.07.2021
Челябинск посетит замминистра культуры России
22.07.2021
В Челябинске выберут шесть самых красивых и удобных дворов
Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу
28.05.2021
«Устал от обещаний, что все будет хорошо»: Ольховский записал видеообращение к Колеснику
27.05.2021
Ольховский готовится наделать шуму на встрече с Колесником в березовой роще
20.05.2021
Жители Калининского района Челябинска ополчились против Сергея Колесника
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021