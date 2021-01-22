В 2021 году в Челябинской области построят более 1,6 миллиона «квадратов» жилья

В 2021 году в Челябинской области планируется построить и ввести в эксплуатацию один миллион 670 тысяч квадратных метров в рамках федерального проекта «Жильё».
Как сообщает пресс-служба губернатора, на мероприятия по стимулированию жилищного строительства будет направлено 745,8 миллиона рублей
Средства будут направлены на строительство инженерных сетей на землях Сосновского района, которые предоставлены многодетным семьям. В Челябинске планируется построить две автодороги, продолжить строительство школы. Магнитогорску выделены средства на строительство двух автодорог.
По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году необходимо расселить 41,57 тысячи квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему более 2,3 тысячи человек получат новые квартиры. Общий объем финансирования мероприятий переселения – 2,24 миллиарда рублей.
Всем муниципальным образованиям поручено ускориться в части проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов в целях своевременной реализации мероприятий переселения граждан из аварийного жилья.