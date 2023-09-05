В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов

Более 40 тысяч заявлений от абитуриентов было подано в этом году в Южно-Уральский государственный университет.

В среднем по университету конкурс на приоритетные направления и специальности составил девять заявлений на место. Заметно расширилась география поступающих: документы поступали практически из всех субъектов Российской Федерации.

Особенно востребованными стали технические направления. Например, количество абитуриентов с ЕГЭ по математике, подавших документы в ЮУрГУ, в 2,5 раза превышает количество сдавших ЕГЭ по математике в Челябинске, а по физике – в три раза. Это говорит о том, что абитуриенты хорошо информированы о ведущем техническом вузе Южного Урала.

Более половины абитуриентов в этом году подали свои документы через портал Госуслуги. По итогам приемной кампании в ЮУрГУ было зачислено 7138 студентов.

«Рост показателей приема этого года мы связываем с востребованностью инженерных и IT-специальностей. Эти профессии остаются наиболее актуальными для нашего региона как из-за его специфики, так и из-за активной цифровизации промышленных предприятий, появления и развития новых технологических компаний, которым сегодня требуются профессиональные кадры. Для реализации программы технологического суверенитета наша страна нуждается в таких специалистах - в людях, умеющих создавать и развивать новые технологические и технические продукты, способные успешно заменить импортные аналоги», – рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Студенты и аспиранты вуза участвуют в самых амбициозных государственных проектах. Совсем недавно университет совместно с Автозаводом «УРАЛ» презентовали арктический автобус – машину, которой нет аналогов в мире. Южно-Уральский государственный университет дает возможность молодым людям реализовать свои идеи и проекты в области технологического предпринимательства, доведя их до реальных стартапов: с первого сентября в вузе открыт прием заявок от студентов и молодых ученых для участия в программе «Акселератор».