В больнице продолжают лечение 50 челябинцев с гепатитом А, еще 92 контактных - под наблюдением

На сегодняшний день 50 жителей Челябинска, заболевших острым вирусным гепатитом А, продолжают получать всё необходимое лечение в инфекционном отделении горбольницы № 8. Еще 92 человека, которые были в контакте с заболевшими, находятся под наблюдением. Вакцинировано 14 контактных детей.

«Было госпитализировано около 50 человек, все они стабильны, им в полном объеме оказывается медицинская помощь», - уточнили в минздраве области.

Медицинское наблюдение осуществляется за 92 жителями, которые контактировали с заболевшими, среди них 27 детей. Из них обследовано 27 человек, в том числе 24 ребенка. Заболевших острым гепатитом А не выявлено.

На сегодня вакцинировано 14 детей. В горбольнице №1 Челябинска организована вакцинация взрослых, контактных с пациентами с острым вирусным гепатитом А.

Вновь выявленные пациенты с гепатитом также будут госпитализироваться в инфекционное отделение горбольницы № 8. В минздраве заверяют, что для госпитализации достаточно коечного фонда.

Пациенты с иной инфекционной патологией будут направлены в областную инфекционную больницу в Малой Сосновке.

Напомним, в начале января в Челябинске выявлены случаи заражения жителей гепатитом А после посещения мест общепита. СУ СКР региона проводит проверку по данному факту.

Специалисты Роспотребнадзора установили причины распространения инфекции – все заболевшие употребляли продукцию, изготовленную на двух предприятиях общественного питания.

На этих предприятиях силами специалистов областной больницы №3 проведена заключительная дезинфекция. Организован осмотре и меднаблюдение за 12 контактными сотрудниками заведений общепита. По результатам лабораторного обследования у всех сотрудников обнаружены антитела иммуноглобулинов класса G к ВГА (что говорит о перенесенном вирусном гепатите А), и не выявлены Ig М (острая фаза течения инфекции).

В минздраве региона уточнили, что прививку против гепатита А делают нескольким категориям жителей:

- лицам, подверженным профессиональному риску заражения гепатитом А (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети).

- контактным лицам в очагах вирусного гепатита A.

Вакцинация сотрудников проводится за счет средств работодателя. В настоящее время в медицинские организации поступают единичные запросы от организаций.

Контактных лиц прививают вакциной, закупленной минздравом области. Эпидотдел регионального Управления Роспотребнадзора формирует заявки на выделение необходимого количества вакцины и направляет их в министерство. Вакцинация этой категории проводится в горбольнице № 1 Челябинска.

Детей, контактных с пациентами с гепатитом А, прививают в поликлиниках по месту прикрепления.

В Челябинской области для вакцинации контактных с пациентами с острым вирусным гепатитом А в 2022 году было приобретено одна тысяча доз вакцины для профилактики этой инфекции на сумму 794 тысячи 10 рублей (через аукцион) и 239 доз на сумму 198 тысяч 281,75 рубля.

В 2023 году организовано закуплено 719 доз вакцины против вирусного гепатита А. Планируется закупить еще одну тысячу 281 дозу вакцины посредством аукциона.

Напомним, в ноябре-декабре 2022 года в Магнитогорске были зарегистрированы три случая заболевания детей вирусным гепатитом А в начальной школе №39, в январе 2023 года выявлен заболевший в школе №1 города.